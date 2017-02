Ansturm im runderneuerten Stadelner Hallenbad

FÜRTH - Das Warten hat bald ein Ende: Am 16. März wird das Stadelner Hallenbad nach eineinhalbjähriger Sanierungszeit wieder seine Pforten öffnen. Vorab lud die infra alle Interessierten zu einem ersten Rundgang ein.

Veronika Reichert (links) und Marianne Friedrich sind begeistert vom Ergebnis der Generalsanierung. Bald schon können die beiden wieder zur Aqua-Gymnastik ins Stadelner Hallenbad gehen. © Foto: Winckler



Die Becken sind schon gefüllt, die gelbe Schlange im Kinderbereich speit bereits fröhlich ihre kleinen Fontänen. Bevor die ersten Badegäste ihre Bahnen in dem von Grund auf sanierten Bad in der Hans-Sachs-Straße ziehen können, wird es zwar noch einige Tage dauern, aber das große Interesse am Tag der offenen Tür, zu dem die infra als Eigentümerin am vergangenen Freitag einlud, zeigt: Den Stadelnern ist ihr 1973 errichtetes Bad ans Herz gewachsen.

Mit Staunen nehmen Marianne Friedrich und Veronika Reichert etwa die neuen Wandfliesen und Liegen in Augenschein. Seit zwölf Jahren gehen die beiden regelmäßig hier zur Aqua-Gymnastik und können es kaum erwarten, dass der Kurs wieder in der gewohnten Umgebung stattfindet. Auch Franz Scharvogel ist hellauf begeistert und froh, dass der weite Weg ins Hallenbad am Scherbsgraben für die 140 Mitglieder der MTV-Schwimmabteilung bald ein Ende haben wird. Als Vereinsvorsitzender hatten Scharvogel und seine Mitstreiter einigen Anteil am Fortbestand des Stadelner Bads, als dieser auf der Kippe stand.

4400 Unterschriften

Nicht zuletzt die rund 4400 Unterschriften für den Erhalt hatten den Stadtrat dazu bewogen, von einem Neubau an anderer Stelle abzusehen und sich für die Sanierung zu entscheiden. Die kam die Kommune mit 5,7 Millionen Euro zumal deutlich günstiger als ein Neubau.

Bei der Generalsanierung ist nun kein Stein auf dem anderen geblieben. Einzig das Betonskelett mit der markanten Dachkonstruktion sowie die beiden Becken blieben erhalten, ebenso die beliebten Wärmebänke. Der Kinderbereich hat eine schöne Rutsche bekommen, rundherum laden Liegen zum Verweilen ein. Für Schulen, denen das Bad montags und dienstags vorbehalten bleibt, sind im umgestalteten Umkleidetrakt zwei neue Sammelkabinen entstanden.

An den Öffnungszeiten und Preisen ändert sich nichts. Auch die Warmbadetage am Donnerstag sowie freitags und samstags bleiben bestehen. Geöffnet ist das Hallenbad mittwochs von 10 bis 22 Uhr, donnerstags von 10 bis 20 Uhr, freitags von 9 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 15 Uhr. Bis einschließlich 15. März bleibt wegen des notwendigen Probebetriebs noch geschlossen. Oberbürgermeister Thomas Jung kündigte am Tag der offenen Tür aber schon mal an, zur feierlichen Eröffnung auch die Badehose mitzubringen.

