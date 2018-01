Antrag bei der Prunksitzung: Prinzenpaar wird Ehepaar

Bei den Steiner Schlossgeistern war ein besonderer Auftritt geboten - vor 3 Stunden

ZIRNDORF - Liebesglück verleiht dem Karneval im Fürther Landkreis heuer besonderen Reiz. Nachdem bereits das Prinzenpaar der Cyrenesia im Hafen der Ehe festgemacht hat, haben nun auch die Regenten der Steiner Schlossgeister Kurs dorthin eingeschlagen.

Hochstimmung herrschte bei den Steiner Schlossgeistern, als Prinz Sebastian I. Prinzessin Manuela I. auf offener Bühne einen Heiratsantrag machte. Vor einer Woche erst hatte das Prinzenpaar der Zirndorfer Cyrenesia Hochzeit gefeiert. Meerjungfrau Nadine I. von der Kanalflotte (re.) verschlug es zwar die Sprache, sie machte aber trotzdem eine gute Figur. © Fotos: Marcus Weier, Sebastian Zelada



Hochstimmung herrschte bei den Steiner Schlossgeistern, als Prinz Sebastian I. Prinzessin Manuela I. auf offener Bühne einen Heiratsantrag machte. Vor einer Woche erst hatte das Prinzenpaar der Zirndorfer Cyrenesia Hochzeit gefeiert. Meerjungfrau Nadine I. von der Kanalflotte (re.) verschlug es zwar die Sprache, sie machte aber trotzdem eine gute Figur. Foto: Fotos: Marcus Weier, Sebastian Zelada



In der Paul-Metz-Halle haben die Schlossgeister am Samstag ihr 33-jähriges Bestehen gefeiert. Für den emotionalsten Moment sorgte um halb elf Prinz Sebastian I.: Er fiel vor seiner Prinzessin, Manuela I., auf die Knie und fragte sie: "Willst du mich heiraten?" Sein Plan ging auf, zur Freude der Zuschauer. So kann, wie schon bei den Cyrenesen Sandra I. und Stefan II., aus einem weiteren Prinzenpaar ein Ehepaar werden.

Auch darüber hinaus war der Abend gelungen, durchs Progamm mit zahlreichen Showeinlagen und hochkarätigen Gästen führten Präsidentin Beate Weber-Klaus und Vizepräsident Tobi Klaus.

Die Prunksitzung der Fränkischen Kanalflotte begeisterte bereits am Freitagabend mit einem bunten Showprogramm, das Meerjungfrau Nadine I., der ein Prinz fehlte, glatt die Sprache verschlug.

Bilderstrecke zum Thema Der Prinzessin fehlten die Worte: Fasching in Veitsbronn Prinzessin Nadine I.,lächelte den kleinen Ausrutscher galant weg: Bei ihrer Antrittsrede vergaß sie ihre vorbereiteten Worte. Im weiteren Programm begeisterten die "Wasserflöhe", die Majoretten, die Seepferdchen- und Seesternchen-Garde und das Büttenduo "Flotte Teenies".



Die Faschingsgesellschaft Treue Husaren Fürth lud am Samstag zu ihrer Prunksitzung in der Bürgerhalle Obermichelbach mit einem bunten Mixprogramm aus Tanzauftritten und Sketchen. Kinderprinzessin Isabel I. übernahm souverän die Begrüßung – ebenfalls ohne einen Prinzen. Ihr Ex ist den Kinderschuhen entwachsen. Und einen Nachfolger hat sie nicht gefunden.

Bilderstrecke zum Thema Gardetanz und Kabarett: Prunksitzung der "Treuen Husaren Fürth" Ausgelassene Stimmung herrschte am Samstagabend in der Obermichelbacher Bürgerhalle: Die "Treuen Husaren Fürth" luden zu ihrer Prunksitzung. Dabei sorgten vor allem die Showeinlagen der Garden für Stimmung bei den Gästen.



mwei/sez/anf