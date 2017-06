Apfelbäume, Bienen, Freifeger: Fürths "Anders handeln"-Aktivisten ziehen Bilanz

Finale auf der Verkehrsinsel: Initiatoren und Teilnehmer blickten auf das Kunst- und Kommunikationsprojekt zurück - vor 2 Minuten

FÜRTH - Am Anfang war "Anders herum denken". Dann kam "Anders handeln" — zwei Kulturprojekte und -prozesse, die in Fürth und Nürnberg Menschen zusammenbrachten und zu Gestaltern werden ließen. Auf einer grünen Insel mitten im Feierabendverkehr zogen die Initiatoren und Freunde nun Bilanz und pflanzten einen Wildapfelbaum.

Ganz in Weiß: Die kulturellen Anders-Denker nahmen zwischen Erlanger und Poppenreuther Straße Platz. © Foto: Michael Müller



Ganz in Weiß: Die kulturellen Anders-Denker nahmen zwischen Erlanger und Poppenreuther Straße Platz. Foto: Foto: Michael Müller



Eine Verkehrsinsel ist kein Ort, der zum Bleiben verführt. Es sei denn, einer stellt hier einen in Weiß gehüllten Tisch auf und bittet zum Plaudern, Planen, Butterbrot essen. Auf dem kleinen Grün zwischen Erlanger und Poppenreuther Straße, in der Nachbarschaft des Uhrenhäuschens, fand sich so der ideale Platz, um das Resümee einer groß angelegten Aktion zu ziehen, die nicht weniger als das Betreten neuer Pfade einforderte.

Johannes Volkmann, Papier-Künstler aus Nürnberg und einer der Ideen-Geber, erinnerte an das Projekt "Anders herum denken", das vor einem Jahr in einer großen Gemeinschaftsaufführung im Stadttheater endete. Daran schloss sich damals die Aufforderung an alle Interessierten an, unter dem Motto "Anders handeln" selbst Aktionen und Initiativen zu starten.

Auf den Weg gebracht wurde zum Beispiel das "Frei fegen und (dann ein-) kehren". Was die Beteiligten, ausstaffiert mit Besen und leuchtender Warnweste, bei ihren Treffen an wechselnden Orten machten, erklärte Stephan Klier so: "Es ging uns nicht ums Kehren, sondern um die Pflege von Freundschaften und Beziehungen." Ein garantiert ungewöhnlicher Einsatz sei das gewesen, der viele interessante Begegnungen mit sich gebracht habe.

Einen Einfall, der auf ein großes Echo stieß, rief Birgit Waldmann noch einmal in Erinnerung: "Im vergangenen Sommer haben wir in der Fürther Fußgängerzone zum ,Tafeln mittendrin‘ aufgerufen, ein großes Picknick, an dem sich jeder beteiligen konnte." Zeitweise saßen gut 100 Menschen zusammen, aßen und unterhielten sich. "Die Resonanz war so toll, dass wir jetzt das nächste Picknick vorbereiten. Am 20. August ist es ab 17 Uhr am gleichen Ort wieder soweit."

Rege Beteiligung gab es auch für ein weiteres Projekt in der Fußgängerzone, das unter anderem Simon Haendl, Katharina Largé und Matthias Eisenberg 2016 betreuten. Unter dem Titel "Frei Handeln Abkommen" ging es dabei – es waren ja noch Vor-Trump-Zeiten – um das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Auf große Tafelwände notierten Passanten damals gute Ideen für das Zusammenleben in der Zukunft.

Kästen auf dem Friedhof

Ausgesprochen lecker ist, was bei einer weiteren Aktion produziert wird und als "Anders-herum-denken-Honig" auf den Tisch kommt. Die beiden Imker Roland und Evelyn Binder aus Stadeln haben in jenen großen roten Boxen, die zu Beginn des Projekts zum Beispiel auf dem Vorplatz des Stadttheaters standen, Bienen angesiedelt. Zwei dieser ganz besonderen Bienenkästen stehen jetzt auf dem Fürther Friedhof.

Anflugstelle für Bienen kann demnächst auch der Wildapfelbaum sein, den die Teilnehmer der Aktion zum Abschluss auf der Verkehrsinsel in der Erlanger Straße pflanzten. Volkmann: "In Zukunft wird der Baum vom Fürther Grünflächenamt gepflegt." Die städtische Kulturreferentin Elisabeth Reichert bekannte ihrerseits begeistert: "Ich habe immer das Gefühl, dass Fürth anders ist, offener und kooperativer, wenn es darum geht, neue Wege zu gehen."

An die anderthalb Anders-Jahre erinnern nun unter anderem gewitzte Postkarten und eine bemerkenswerte Broschüre. Auch wenn das Treffen auf der Verkehrsinsel eine Art Finale war, das Ende muss es nicht sein. Wo gegen den Strich gedacht wird, kann schließlich noch viel passieren.

SABINE REMPE