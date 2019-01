Apotheker warnen: Verfallsdatum nicht überziehen

FÜRTH - Medikamente, deren Verfalldatum abgelaufen ist, sollten nicht mehr angewendet werden. Darauf weist Claudia Röck, Sprecherin der Apotheker in Fürth, anlässlich der momentanen Erkältungszeit hin. Anders als bei Lebensmitteln sei das aufgedruckte Datum bei Medikamenten ein Verfalldatum, kein Mindesthaltbarkeitsdatum.

Medikamente Foto: dpa



Auf jeder Medikamentenpackung muss ein Verfalldatum aufgebracht sein, gekennzeichnet mit der Angabe "verwendbar bis". In der Regel sind industriell hergestellte Medikamente bis zu fünf Jahren verwendbar. Wenn eine Packung einmal angebrochen ist, kann sich die Aufbrauchfrist auf wenige Wochen verkürzen.

Diese Aufbrauchfrist ist beispielsweise bei Augentropfen zu beachten. Bei ihnen kann es bei längerer Lagerung zu einer Verunreinigung mit Bakterien oder Viren kommen, dadurch kann sich das Auge infizieren. "Es ist daher falsch", sagt Apothekerin Röck, "Verfalldaten als bloße Empfehlung zu betrachten." Abgelaufene Medikamente gehörten in den Müll.

Röck: "Wichtig ist, dass Sie ihre Medikamente gut verpacken, bevor Sie sie in die Tonne werfen und sie – wenn möglich – erst am Leerungstag unter den Hausmüll mischen. So vermeiden Sie, dass Unbefugte oder Kinder an die Medikamente gelangen." Auf gar keinen Fall sollten Medikamentenreste in das Waschbecken oder die Toilette geleert werden, weil das auf Dauer die Wasserqualität beeinträchtigen kann. Das gilt auch für flüssige Arzneimittel, wie zum Beispiel Hustensäfte.

