Appell: Fürther Arbeitsagentur will Eltern helfen

Kinder von Langzeitarbeitslosen sollen lernen, dass Arbeit zum Leben gehört - vor 3 Stunden

FÜRTH - Langzeitarbeitslose Eltern in Beschäftigung zu bringen, damit deren Kinder erfahren, dass Lernen und Arbeit zum Leben gehören – das hat sich die Fürther Arbeitsagentur auf ihre Fahnen geschrieben. Sie appelliert an örtliche Unternehmen.

Die Agentur für Arbeit Fürth möchte langzeitarbeitslose Eltern in Jobs unterbringen - damit ihre Kinder erfahren, dass Lernen und Arbeit zum Leben gehören. © dapd



Sibel Kilcioglu, Geschäftsführerin der Agentur, sagt: "Wenn Arbeitgeber langzeitarbeitslosen Eltern einen Job geben, hat das eine weitreichende Wirkung." Und für die Betriebe sei dies "eine Investition in das Potenzial Mensch" – bedeute es doch Mitarbeitergewinnung und stelle einen Beitrag zur Sicherung künftiger Belegschaften dar.

Die Arbeitswelt der Zukunft, so Kilcioglu, sei mehr denn je auf gut qualifizierte Menschen angewiesen. Nur so könne gesellschaftlicher Wohlstand gesichert werden. Dabei, so die Arbeitsmarktexpertin, komme der Vorbildfunktion der Eltern eine große Bedeutung zu. Sie sei wichtige Voraussetzung für erfolgreiche schulische Bildung.

Im Agenturbezirk Fürth mit den Städten Fürth und Erlangen sowie den Landkreisen Fürth, Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim waren nach Zahlen der Agentur für Arbeit im April dieses Jahres insgesamt mehr 11.600 Haushalte als Bedarfsgemeinschaften registriert – das heißt, sie bezogen Leistungen aus der Grundsicherung, landläufig besser als Hartz IV bekannt.

Bei rund 4100 davon – das sind gut 35 Prozent – handelt es sich um Familien mit Kindern unter 18 Jahren; davon wiederum sind mehr als die Hälfte alleinerziehende Mütter und Väter.

Junge Eltern brauchen besondere Lösungsansätze

Zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, so Kilcioglu, setzen die Arbeitsagenturen und Jobcenter ein breites Förderinstrumentarium ein. Es reiche "von der ganzheitlich individuellen Beratung bis zu finanziellen Mitteln". Das allein genüge jedoch nicht. Oft seien es gerade junge Eltern, "die besondere Lösungsansätze brauchen, um eine Beschäftigung annehmen zu können". So benötigten vor allem Alleinerziehende in vielen Fällen flexible Arbeitszeitmodelle um Kindererziehung und Beruf vereinbaren zu können.

Arbeitgeber, die Jobs für Eltern anbieten möchten, berät der örtliche Arbeitgeberservice gerne auch vor Ort. Kontakt über die kostenfreie Servicenummer (0800) 4 55 55 20 oder online unter der Adresse http://www.arbeitsagentur.de/Unternehmen und per Post.

fn