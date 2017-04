Appetitanreger zum Start in die Radlsaison

44 neue Ausflugstipps des Verlags Nürnberger Presse und neun Rundtouren für alle Sportskanonen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der überraschend warme Frühlingsbeginn hat die Lust auf Freiluftunternehmungen geweckt. Vielfach werden daher jetzt wieder die Fahrräder aus dem Winterquartier geholt, geputzt, geölt und aufgepumpt. Zum Start in die neue Radlsaison locken interessante Tourenvorschläge für Familien und sportliche Veranstaltungen.

Herrliche Natur wie hier auf dem Pegnitztalweg beim Stadtpark können Fürther Radausflügler quasi vor der Haustür genießen. Aber auch diejenigen, die es weiter hinauszieht, werden gut bedient. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Herrliche Natur wie hier auf dem Pegnitztalweg beim Stadtpark können Fürther Radausflügler quasi vor der Haustür genießen. Aber auch diejenigen, die es weiter hinauszieht, werden gut bedient. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Liebliche Flusstäler, beeindruckende Felsformationen, ausgedehnte Seenlandschaften und Wälder: So vielfältig präsentiert sich die Landschaft im mittelfränkischen Ballungsraum. Nach den vom Verlag Nürnberger Presse seit Jahrzehnten erfolgreich herausgegebenen Büchern zum Wandern wurde zur Erkundung auf zwei Rädern nun das praktische Büchlein "Radausflüge in Franken 1" aufgelegt. Der Radtourenführer macht Lust, die reizvolle Umgebung mit dem Fahrrad auf ausgesuchten Wegen zu entdecken. Hilfreiche Informationen inklusive eines Höhenprofils findet man zu Beginn jeder Radtourenbeschreibung.

Vorgestellt werden 44 Ausflüge ins Umland von Fürth, Nürnberg, Erlangen und Schwabach. Sie sind sämtlich familienfreundlich angelegt und verlaufen vorzugsweise auf verkehrsberuhigten Strecken ohne große Steigungen. Start und Ziel liegen meist im Netz der öffentlichen Verkehrsmittel. Herausgeber ist der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club. Detaillierte Tourenkarten und zahlreiche Bilder geben den Ausflüglern wertvolle Hinweise.

Bei sechs Touren kann man die nähere Umgebung erkunden. Sie führen von Fürth nach Cadolzburg und übers Zenntal zurück (32 km), von Fürth über Veitsbronn nach Herzogenaurach und übers Regnitztal zurück (43 km), von Raitersaich über Gustenfelden nach Schwabach und entlang der Rednitz nach Stein (31 km), von Nürnberg über Regelsbach nach Oedenreuth und über Stein zurück (35 km), von Roßtal ins Biberttal und über Raitersaich zurück (24 km) sowie durch den weiten Zenngrund und über Neuhof zurück nach Langenzenn (30 km).

Wer darüber hinaus sportliche Ambitionen entwickelt, dem bieten mittelfränkische Vereine mit den neun Radtourenfahrten des 25. Mittelfrankencups Anreize genug. Bei jeder Ausfahrt stehen verschiedene Streckenlängen (27 bis 172 Kilometer) zur Auswahl. Die Routen auf verkehrsarmen Wegen sind speziell ausgeschildert und mit Verpflegungsständen versehen, sodass man ohne Gepäck unbeschwert in die Pedale treten kann.

Im Gegenzug erheben die Vereine jeweils eine Teilnahmegebühr von zehn Euro für Erwachsene. Jugendliche von 10 bis 18 Jahre zahlen vier Euro. Die erste Tour beginnt am 30. April auf dem Festplatz an den Herrenbergen in Neustadt /Aisch. Gestartet werden kann zwischen 8 und 11 Uhr, Zielschluss ist um 16 Uhr. Am 14. Mai (Startzeit 7 bis 11 Uhr) geht es am Kaufland-Großmarkt in Großschwarzenlohe auf die Strecke.

Der TV Fürth 1860 veranstaltet die dritte Ausfahrt am 28. Mai. Los geht es von 7 bis 11 Uhr vom Sportplatz an der Coubertinstraße aus. In Wilhelmsdorf (Bergstraße 29) startet am 25. Juni die vierte Tour, die fünfte beginnt am 2. Juli bei der Firma Ortlieb in Heilsbronn. Der TSV Ammerdorf lädt am 16. Juli zur 6. Ausfahrt ans Bürgerhaus, Cadolzburger Straße 19. In Herzogenaurach (Ansbacher Straße/ Am Weihersbach) geht es am 30. Juli weiter. Beim Erlanger Baumarkt Hornbach, am Hutanger, startet die vorletzte Tour am 10. September, bevor am 15. Oktober wieder von Neustadt aus zum Finale angetreten wird.

Alle Details zu den Radtouren findet man online unter www.mittelfrankencup.de – Das Spiralbuch mit den 44 Tourenvorschlägen hat 288 Seiten und kostet 14,50 Euro. Erhältlich ist es etwa in der Geschäftsstelle der Fürther Nachrichten, Schwabacher Str. 106.

di