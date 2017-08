"Aquarell meets Fotografie": Kunstaromen im Café Caritasse

Philipp Wieder und Christine Hagner stellen bis Ende Oktober aus - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ihre Asien-Impressionen verarbeiten Christine Hagner und Philipp Wieder auf gänzlich unterschiedliche Weise — zu erleben im City-Center im Café Caritasse des Fürther Caritas-Verbandes.

Konzentration auf das Wesentliche ist die Stärke der Fotografien und Gemälde, die das Nürnberger Künstlerehepaar Philipp Wieder und Christine Hagner bis Ende Oktober präsentieren. © Foto: Giulia Iannicelli



Was passiert, wenn ein Hund einen Tempel mit tausend Spiegeln betritt? Wie malt man einen Drachen? Und wer schaut zu, wenn zwei Künstler den fernen Osten bereisen und ihre Eindrücke und Erlebnisse in Bild und Fotografie festhalten? Das Café Caritasse im City-Center ist voll mit Menschen, die zu einer Vernissage gekommen sind, in der sich fast alles um Asien dreht.

Das Nürnberger Künstlerehepaar Christine Hagner und Philipp Wieder war mit Bus, Bahn und Motorroller in mehreren asiatischen Ländern unterwegs — und das oft abseits der ausgetretenen Pfade. Ihre Eindrücke hielt Hagner in Aquarellen fest, die in den Räumen der Caritas ausgestellt werden.

In Ergänzung und im Kontrast zu diesen skizzenhaft wirkenden, sich auf das Wesentliche konzentrierenden Bildern stehen die Porträtfotografien Wieders, der Menschen im Alltag, aber vor schwarzem Hintergrund zeigt, Gesichter voller Skepsis, Ruhe, Resignation oder Freude. In einer Präsentation gewinnen die Besucher nicht nur einen Einblick in die fertigen Aquarelle Hagners, sondern auch in ihre Entstehung, sehen die Künstlerin im Regen unter der Heckklappe eines Autos malen oder von interessierten Zuschauern umringt.

Ein Bild zeigt Hagner neben zwei buddhistischen Mönchen, die später in einem ihrer Aquarelle auftauchen, stilisiert und fast geometrisch aufgebaut. Gesichter haben die Menschen in Hagners Aquarellen nicht, die Arbeiter im Reisfeld scheinen sogar eher Aussparungen aus dem Grün der Felder als gemalte Figuren. Eine Explosion von Grün stellt Büsche dar, und im Hintergrund eines Bildes schwebt fast unsichtbar ein weißer Berg.

Diese Reduktion passt gut zu einer der Geschichten, die Märchenerzählerin Iris Frick im zweiten Teil der Vernissage am Freitagabend vortrug. Passend zum Thema sind es asiatische Märchen, umrahmt von den Klängen des Harfenduos Angelika Glückert und Angela Hammer. Im ersten dieser Märchen erhält ein berühmter Künstler den Auftrag, einen Wandschirm mit zwei Drachen zu malen, die er in seiner fernen Höhle immer und immer wieder malt. Das Ergebnis der intensiven Beschäftigung mit dem Sujet sind zuletzt zwei bloße Linien auf dem schwarzen Untergrund, die aber die Essenz und das Wesen der Drachen vollkommen ausdrücken.

Ganz so weit geht die Reduktion bei Christine Hagner denn doch nicht; bei ihr bleiben die Menschen Menschen und die Häuser Häuser, aber die Konzentration auf das Wesentliche, das Weglassen ablenkender Details geht in eine ähnliche Richtung.

Z"Aquarell meets Fotografie": Café Caritasse (Königstraße 112). Montags bis donnerstags 9-12 und 13-15 Uhr. Bis 27. Oktober.

SIGRUN ARENZ