Arbeitsmarkt: Aufschwung nimmt nicht alle mit

Ergänzer, Minijobber und Ausländer bleiben die Schlusslichter - vor 1 Stunde

FÜRTH - Der Wintereinbruch hat die Arbeitslosenzahlen im Januar in Stadt und Landkreis durch witterungsbedingte Zwangspausen bei Jobs im Freien ansteigen lassen. Doch die Zunahme fiel insgesamt geringer aus als im vergangenen Jahr.

Im Gebrauchtwarenhof Bislohe werden vom Jobcenter seit 2010 Langzeitarbeitslose in dem Modellprojekt Bürgerarbeit für die Rückkehr in den regulären Arbeitsmarkt trainiert. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Nach der hervorragenden Entwicklung des hiesigen Arbeitsmarktes im letzten Jahr ist der Optimismus in der Fürther Arbeitsagentur ungebrochen. „Arbeitskräfte werden vor allem in öffentlichen Verwaltungen und im Sozialbereich gesucht“, beschreibt Agentursprecher Frithjof Stöhr die aktuellen Marktchancen.

In den Augen von Sibel Kilcioglu, operative Agentur-Geschäftsführerin, ist der lokale Arbeitsmarkt „topfit in ein sicherlich herausforderndes Jahr 2017“ gestartet. Was sie euphorisch stimmt: die Arbeitslosigkeit habe sich innerhalb der letzten zwölf Jahre halbiert und die Januar-Arbeitslosigkeit den niedrigsten Wert seit den 1990er Jahren erreicht.

Kritische Anmerkungen zur aktuellen Entwicklung kommen jedoch vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Dessen Geschäftsführer für Mittelfranken, Stephan Doll, moniert, dass in Fürth nach DGB-Erhebungen über 1000 Beschäftigte auf Hartz IV angewiesen seien, weil ihr Einkommen für den Lebensunterhalt nicht reicht. Ergänzer werden sie genannt.

Dabei sind vor allem die 576 sozialversicherungsfreien Minijobs in Fürth Doll ein Dorn im Auge, weil diese nach seinen Erfahrungen keine Brücke zu einer regulären Beschäftigung seien, sondern eine Einbahnstraße mit hohem Armutsrisiko. Da viele Minijobber, so Doll, gerne mehr arbeiten würden, wünscht sich der Gewerkschaftsfunktionär vom Jobcenter hier stärkeres Engagement.

Ein Anliegen, das den Fürther Jobcenterchef Günter Meth nicht überrascht. „Der Einsatz für Ergänzer und Minijobber ist einer unserer Schwerpunkte“, sagt er auf Anfrage der Fürther Nachrichten. Als Ergänzer seien in der Stadt 1300 bis 1400 Personen registriert. Meth: „Wenn wir feststellen, dass jemand gerne mehr arbeiten möchte, unterstützten wir ihn nach Kräften.“ Konkret bedeute das Hilfe beim Nachholen von Berufsabschlüssen und Qualifizierungsmaßnahmen.

Das sei jedoch keine leichte Aufgabe, da neben mangelhaften fachlichen Voraussetzungen oft auch weitere Hinderungsgründe wie gesundheitliche Defizite und Schulden einer Integration in bessere Bereiche des Arbeitsmarktes im Wege stünden. Problematisch sei auch die überwiegend aus Frauen bestehende Gruppe der rund 1000 Alleinerziehenden in Fürth. Für viele von ihnen kämen Vollzeitjobs schon wegen unzureichender Kinderbetreuung nicht in Frage.

Bessere Infrastruktur

Der Versuch, für diesen Personenkreis eine Kinderbetreuungseinrichtungen mit erweiterten Öffnungszeiten zu etablieren, ist vor Jahren in Fürth mangels Nachfrage schon einmal gescheitert. Der DGB macht sich gleichwohl für stärkeres Engagement zum Aufbau einer Infrastruktur stark, mit der Familie und Beruf besser vereint werden können.

„Der Arbeitsmarkt braucht vor allem Fachkräfte“, sagt Meth im Hinblick auf die Hürden, die sich Ergänzern und Minijobbern in den Weg stellen. Als gutes Instrument, um Minijobber wieder in sozialversicherte Beschäftigung zu bringen bezeichnet der zuständige DGB-Regionalsekretär Alexander Eglmair den Mindestlohn. Eine Einschätzung, die auch Agentursprecher Stöhr teilt: „Durch den Mindestlohn ist die Zahl der Ergänzer zurückgegangen.“ Doch es gibt für Eglmaier noch einiges zu tun, um zu erreichen, dass Arbeit tatsächlich vor Armut schützt.

Zum Personenkreis, der vom Aufschwung der Wirtschaft ebenfalls noch unzureichend mitgenommen wird, gehören Arbeitslose mit ausländischem Pass. Im Bereich der Fürther Arbeitsagentur, der neben der Kleeblattstadt auch den Fürther Landkreis, die Stadt Erlangen sowie die Landkreise Neustadt/Aisch–Bad Windsheim und Erlangen–Höchstadt umfasst, sind sie die einzige Gruppe, die im Januar auch im Vergleich zum Vorjahr noch zugenommen hat.

Eine positive Ausnahme macht hier die Stadt Fürth, wo ihre Zahl gegenüber Januar 2016 abnahm. Und zwar exakt um 38, während im Fürther Landkreis eine Zunahme um 31 zu Buche schlug. Mit 1620 Betroffenen stellen Ausländer in der Stadt die größte Arbeitslosengruppe – gefolgt von 1423 Langzeitarbeitslosen und 1401 über 50-Jährigen. Insgesamt waren im Januar in Fürth 4333 Menschen arbeitslos gemeldet.

Im Landkreis, wo die Januar-Statistik 2061 Arbeitslose ausweist, rangieren die 377 Ausländer auf Jobsuche hingegen weit hinter 843 über 50-Jährigen, den 570 über 55-Jährigen und den 564 Langzeitarbeitslosen als größte Gruppen. Für Langzeitarbeitslose, über 55-Jährige und Ausländer hat sich die Situation verschlechtert.

Volker Dittmar