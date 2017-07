Ärger um Abbremsen: Rollerfahrer schwer verletzt

56-Jähriger stürzt auf der Waldstraße folgenschwer

FÜRTH - Bei einem Verkehrsunfall ist ein 56-jähriger Rollerfahrer am Donnerstag in Fürth schwer verletzt worden. Ein Fahrzeug soll vor ihm abgebogen sein, ohne zu blinken, weshalb der Mann abrupt bremste und stürzte. Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen.

Der 56-jährige Rollerfahrer fuhr am Donnerstagvormittag hinter einem Pkw in der Waldstraße in Richtung Höfener Straße. Nach Angaben des Zweiradfahrers bremste der 58-jährige Fahrer des Pkw plötzlich ab und bog mit seinem Fiat nach rechts zur Firma Dehner ab, ohne zu blinken. Um eine Kollision zu vermeiden bremste der Rollerfahrer ab, stürzte dabei aber auf der regennassen Fahrbahn.

Der Rettungsdienst brachte den verletzten Mann daraufhin in ein Krankenhaus, am Kraftrad entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 500 Euro. Die beiden Beteiligten machten allerdings unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb die Polizei nun unter der Telefonnummer 0911/973997-171 um Zeugenhinweise bittet.

