Arnold gibt den SPD-Vorsitz in Fürth ab

Landtagsabgeordneter tritt nach 17 Jahren nicht mehr an — Dornhuber als Nachfolger? - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wechsel an der Parteispitze: Horst Arnold zieht sich nach 17 Jahren vom Vorsitz der Fürther SPD zurück. Der Landtagsabgeordnete begründet das mit seiner Aufgabe als Fraktionsvorsitzender in München.

Horst Arnold gibt den SPD-Vorsitz ab. © dpa



Arnold übernahm den Posten des Parteichefs im Jahr 2002 von Thomas Jung, den die Fürther damals zum OB gewählt hatten. Als Arnold 2008 für die SPD in den bayerischen Landtag einzog, blieb er weitere zehn Jahre Vorsitzender in Fürth. Doch damit ist jetzt Schluss. Wie berichtet, ist der ehemalige Richter im Herbst 2018 – nach der krachenden Niederlage der Sozialdemokraten bei den Landtagswahlen – zum Chef seiner Fraktion in München aufgestiegen. "Das ist mit viel Arbeit verbunden, die mich räumlich noch länger und intensiver bindet", sagt er. Obendrein sei er dadurch automatisch Mitglied des SPD-Landesvorstands und des Präsidiums. In der Fürther SPD, so Arnold, gebe es genügend fähige junge Leute, die Posten übernehmen könnten. Für die Neuwahlen Anfang März hat der Kreisvorstand bereits Arnolds bisherigen Stellvertreter, den 35-jährigen Matthias Dornhuber, vorgeschlagen. Sollten ihn die Mitglieder zum neuen Vorsitzenden wählen, müsste er für die Genossen binnen 13 Monaten zwei Wahlkämpfe in Fürth koordinieren: für die Europawahl im Mai 2019 und die Kommunalwahl im März 2020.

