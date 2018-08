Attacke mit Messer: Blutender Mann lag auf Fürther Balkon

Täter in psychiatrische Klinik eingewiesen - Verfahren wegen Körperverletzung - vor 1 Stunde

FÜRTH - Es war wohl ein ziemlicher Schock für ihn: Ein Nachbar sah in der Fürther Sonnenstraße am Samstag einen schwer blutenden Mann auf dem Balkon einer Nebenwohnung. Die Polizei rückte an.

Gegen 14 Uhr, so skizziert es die Polizei in einer Pressemitteilung, ging der Alarm ein. Ein 28-Jähriger hatte auf dem Balkon einer Nachbarswohung einen schwer blutenden Mann gesehen und sofort den Rettungsdienst verständigt. Mittlerweile scheint klar, was passiert ist: Das 27-jährige Opfer war zu Besuch bei einem Bekannten, um sich um ihn zu kümmern - er hat psychische Probleme.

Als der Mann nach Hause gehen wollte, schlug ihm der Bekannte (30) unvermittelt mit einem Messer mehrfach auf den Kopf. Dabei erlitt er mehrere stark blutende Platzwunden. Der Verletzte flüchtete auf den Balkon, wo ihn der Nachbar entdeckte.

Gegen den Täter leitete die Polizei ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein, er wurde zudem in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen. Die Platzwunde seines Bekannten wurde in einem Krankenhaus behandelt, das er noch am selben Tag wieder verlassen konnte.

