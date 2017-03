Der Keiler hat ganze Arbeit geleistet: Im Fürther Stadtwald kamen in den letzten Tagen insgesamt zehn Frischlinge zur Welt, zwei Bachen schwängerte der Wildschwein-Vater. Der Stadtförster spricht von einer kleinen Sensation. Die Bilder!

Das Stadelner Hallenbad hat wieder offen. OB Thomas Jung weihte es am Donnerstag mit einer "Arschbombe" ein.

Aus einem Gebäude in Rehdorf drang dichter Rauch und mehrere Personen schrien um Hilfe. Was zunächst nach einem Unglücksfall aussah, entpuppte sich schnell als Übung: Die Feuerwehren Rehdorf, Oberasbach und Altenberg probten den Ernstfall. Angenommen wurde, dass Kinder im Bauernhof spielten und dabei ein Feuer ausbrach. Nach ca. einer Stunde konnte der Einsatzleiter der Feuerwehr Rehdorf "Feuer aus" und Übungsende melden.

Unbekannte hatten am Montagmorgen offenbar absichtlich Reizgas in der Realschule Zirndorf versprüht: Rund 950 Schüler mussten evakuiert werden, 20 Kinder und Jugendliche wurden in ein Krankenhaus gebracht. 80 Personen klagten über Reizungen und Husten.