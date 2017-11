Auch Franken hat jetzt seinen ersten Witzemeister

Fünf Kandidaten traten in der Comödie an - Onlinevoting zum bayerischen Titel - vor 6 Minuten

FÜRTH - Von Ehepaaren über Politiker bis hin zum kleinen Fritzchen – bei der 1. Fränkischen Witzemeisterschaft in der Fürther Comödie bekam wirklich jeder sein Fett weg. Der fränkische Sieger kämpft nun um den Titel des Bayerischen Witzemeisters.

Fünf Teilnehmer waren am Samstagabend angetreten, um sich fortan 1. Fränkischer Meister im Witzeerzählen nennen zu dürfen. Darunter als einzige Frau auch Uschi Heubeck aus Kammerstein, die mit ihren Einlagen vor allem das Liebesleben von Ehepaaren auf die Schippe nahm. Trotz vieler Lacher reichte es bei ihr nicht für das Finale der besten drei.

Genauso erging es Klaus Hack aus dem oberfränkischen Pinzberg, der zwar von Donald Trump über mutige Mäuse bis hin zu AOK-gefördertem Ehebruch zahlreiche Themen unter einen Hut brachte, es jedoch nicht in die letzte Runde schaffte.

Bilderstrecke zum Thema

Was in der Oberpfalz beinahe schon zum kulturellen Erbe gehört, feierte am Samstag auch endlich in Franken Premiere: Die Meisterschaft im Witzeerzählen. Im großen Saal der Comödie Fürth wurde der erste Fränkische Witzemeister von einer prominent besetzten Jury gekürt.