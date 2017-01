Auch Gabriele Pauli will eine bayerische CDU

ZIRNDORF - Die ehemalige CSU-Rebellin Gabriele Pauli hat den Umgang von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) mit CDU-Chefin Angela Merkel kritisiert.

Streitbar: Gabriele Pauli kritisiert CSU-Chef Horst Seehofer. © Archivfoto: dpa



„Sein Crashkurs gegenüber der Kanzlerin ist unverantwortlich“, sagte die 59-Jährige dem Münchner Merkur. „Wenn es die CDU in Bayern gäbe, wäre ich dabei. Ich fühle mich Angela Merkel viel näher als Horst Seehofer.“ Erst am Freitag war ein Nürnberger Rechtsanwalt vor Gericht mit einer Klage gescheitert, der die CDU auch in Bayern wählen können will.

Pauli war 2007 maßgeblich am Sturz des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU) beteiligt. Inzwischen hat sie mit der Politik Schluss gemacht und ist seit Herbst Juwelierin in Zirndorf bei Nürnberg. „Es ist nicht so, dass die Leute mir wegen Autogrammen die Tür einrennen“, sagte Pauli. Aber als ehemalige Fürther Landrätin habe sie noch ein „gewisses Standing“.

