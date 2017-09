Auch Puschendorf ist ein Wunschort

„Sehnsucht hat viele Gesichter“: Jahresfest der Diakonissen zog die Besucher an - vor 2 Minuten

PUSCHENDORF - Annähernd 1000 Besucher aller Altersgruppen kamen zum 91. Jahresfest des Diakonissen-Mutterhauses in die Konferenzhalle der Diakonie-Gemeinschaft. Das persönliche „Auftanken in Wort und Lied“ ist hier ebenso wichtig wie die freudigen Begegnungen mit den anderen Gästen.

Der Büchertisch beim Jahresfest der Diakonie-Gemeinschaft war sehr beliebt. © Ralf Jakob



Das Tagesmotto „Sehnsucht hat viele Gesichter“ wurde in zwei zentralen Veranstaltungen am Morgen und Nachmittag sowie in verschiedenen Workshops und Kleingruppenangeboten bearbeitet. Der in der Ausbildung von Theologen am Johanneum in Wuppertal tätige Hauptreferent Klaus Göttler beleuchtete das Thema von zwei Seiten. Die „Sehnsucht nach Heimat und Stabilität“ sei genauso wichtig wie die Sehnsucht der Menschen „nach Veränderung und Mobilität“. Die „zentrale Entdeckung der Reformation“ sei doch Luthers Ansicht, dass jeder Mensch ohne Vorbedingung und Vorleistung zu Gott gelangen kann, nämlich „allein durch den Glauben“.



In Hunderten von „Murmelgruppen“ tauschten sich die Gäste über ihre ganz persönlichen „Sehnsuchtsorte“ aus. Ganz spezielle Orte am Meer, in den Wäldern oder auf einem Berggipfel wurden genauso genannt wie ganz einfach „Puschendorf“. An vielen Infoständen konnten man sich über die Projekte und Aktivitäten der Diakonie-Gemeinschaft informieren: über die Rumänienhilfe, dem „Crossing-Team“ als jährliches Angebot für junge Erwachsenen zur persönlichen und beruflichen Orientierung oder über das Alten-und Pflegeheim, das den Namen des ersten Rektors der Diakonissen nach dem 2. Weltkrieg trägt: „Heinrich-Heinel-Heim“. Für die zahlreichen Kinder und Jugendliche gab es selbstverständlich altersspezifische Aktionen und Angebote