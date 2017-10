Auf der Flucht: Roller fährt in Fürth einen Hund an

Die Polizei fahndet nach einem rücksichtslosen Fahrer - vor 1 Stunde

FÜRTH - Als ihn Polizisten kontrollieren wollten, flüchtete er – ohne Rücksicht auf Verluste. Ein Mann hat am Sonntagabend mit seinem Roller einen Hund angefahren und schwer verletzt. Die Polizei sucht den Fahrer und hofft auf Zeugenhinweise.

Er war einer Streife gegen 17.30 Uhr am Finkenschlag aufgefallen, weil er auf seinem Roller keinen Helm trug. Zwar hielt er kurz am Fahrbahnrand, aber als ihn die Beamten überprüfen wollten, gab der Mann Gas und brauste davon. Bei der anschließenden Verfolgungsfahrt touchierte er auf einem Feldweg zwischen Finkenschlag und Mühltalstraße mit seinem Roller einen Beagle und verletzte den Hund schwer. Das Tier musste in einer Klinik behandelt werden. Der Hundehalter erstattete Anzeige.

Ein Beagle wieder hier wurde von dem Rollerfahrer schwer verletzt. © Matejka



Der Fahrer soll zirka 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat schwarze, kurz gelockte Haare und trug unter anderem ein rot-schwarz-kariertes Hemd sowie eine Sonnenbrille. An seinem Roller ist ein Versicherungskennzeichen angebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter Tel. (09 11) 399 71 71 in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für Verkehrsteilnehmer, die von dem Mann behindert, gefährdet oder sogar geschädigt wurden.

fn