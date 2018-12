Auf frischer Tat: Fürther Polizei stellt Einbrecher

Männer waren in Stadelner Lotto-Geschäft eingestiegen - vor 37 Minuten

FÜRTH - Unschöne Bescherung: Die Polizei hat am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags zwei Einbrecher im Fürther Stadtteil Stadeln auf frischer Tat festgenommen. Die Männer waren in ein Lotto-Geschäft in der Stadelner Hauptstraße eingestiegen.

Der Alarm ging gegen 5.30 Uhr bei der mittelfränkischen Einsatzzentrale ein. Als eine Streife der Polizeiinspektion Fürth und ein Diensthundeführer vor Ort eintrafen, waren die Täter noch am Werk. Die Beamten griffen sofort zu.

Die beiden Männer (26 und 29 Jahre alt) waren gewaltsam in das Geschäft eingedrungen und hatten bereits einige Stangen Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro für den Abtransport bereitgelegt. Obendrein hatten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und sicherte unter anderem Spuren am Tatort. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die Männer.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fn