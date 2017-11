Aufbau läuft: Fürther Weihnachtsmärkte locken bald

Eröffnung auf der Freiheit am 30. November - Altstadtweihnacht folgt - vor 50 Minuten

FÜRTH - Die Adventszeit naht – und mit ihr einher gehen die Fürther Weihnachtsmärkte. Auf der Freiheit wird die Budenstadt schon aufgebaut.

Auf der Freiheit werden bereits Buden aufgebaut, der große Christbaum bekommt Festschmuck. © Foto: Hans Winckler



Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts auf der Freiheit vergeht aber noch eine Woche. Am Donnerstag, 30. November, wird das Fürther Christkind in Begleitung seiner vier Engel um 17 Uhr den Prolog vom Balkon der Kreishandwerkerschaft sprechen. 37 Stände warten mit Geschenkideen, Christbaumschmuck oder Leckereien auf Kundschaft. Kinder können sich wieder auf kleine Fahrgeschäfte und eine lebende Krippe mit Schafen und Eseln freuen.

Zeitgleich legt mit rund 20 Ständen auch der benachbarte Mittelaltermarkt los, der schon zum achten Mal in der Kleeblattstadt gastiert. Auf der Bühne gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Gauklern, Zauberei und Musik. Beide Märkte locken bis einschließlich 23. Dezember Besucher – und das täglich von 10 bis 21 Uhr. Zu den Höhepunkten im Rahmenprogramm zählen ein Feuerspektakel mit Fackeln, Jonglage und Feuerschluckern am Mittwoch, 6. Dezember, 19 Uhr, in der Adenauer-Anlage sowie am Mittwoch, 13. Dezember, 20.15 Uhr, der Sternenzauber: ein "festliches Barockfeuerwerk", wie es heißt, am Paradiesbrunnen.

Die Altstadtweihnacht lädt in diesem Jahr vom 8. bis zum 17. Dezember auf den Fürther Waagplatz ein. Auch die 38. Auflage präsentiert sich mit feinem Handwerk, stimmungsvoller Live-Musik und vielen kulinarischen Leckerbissen.

fn