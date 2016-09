Aufgeregte Lehrer und Pausenbrote mit Gesichtern

FÜRTH - 1051 Fürther Kinder zählen momentan ungeduldig die Tage bis Dienstag: Dann beginnt für sie die Schule. Wie man ihnen den Start in den neuen Lebensabschnitt erleichtert und wer sonst noch vom Schuljahresstart betroffen ist, darüber sprachen die FN mit fünf Experten.

Damit Erstklässler bald schon gemeinsam mit ihren Kumpels und Klassenkameraden in die Schule laufen können, sollten Eltern jetzt schon mit ihren Kindern den Schulweg einüben und darauf verzichten, ihren Nachwuchs mit dem Auto zu bringen. Foto: Archivfoto: dpa



Das Pausenbrot: Nein, zwei Brotscheiben beschmieren oder belegen, zusammenklappen und ab in die Box — so einfach ist das heute nicht mehr. „Vielen Kindern ist das zu langweilig“, weiß Johanna Winter. Die Ernährungswissenschaftlerin, beim Fürther Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Schulverpflegung zuständig, fordert schon mehr Kreativität von den Eltern.

Eine Brotscheibe, die sich mit Hilfe einer Ausstechform beispielsweise in ein Bärchengesicht verwandelt, spreche Schulkinder eher an. Liegt dann auf der (fettarmen) Wurst- oder Käsescheibe noch geschnittenes Gemüse, das Augen, Nase und Mund formt, sei die Chance groß, dass das „Kunstwerk“ im Bauch des Kindes landet. Ältere Schüler freuen sich über ein diagonal durchgeschnittenes Sandwich aus Vollkorntoast oder einen Wrap mit Frischkäse und Gemüse. Auch der Nachtisch sollte natürlich gesund sein. Anstelle von Keksen oder Schokolade rät Winter zu Obst oder Früchten, den Durst löschen Wasser oder zuckerfreie Tees.

Die Grundausstattung: Auch wenn seit Juni schon viele künftige Erstklässler mit den Listen für den Schulbedarf im Laden stehen, weiß Stefan Vogel: „Die wahre Schlacht beginnt am ersten Schultag.“ Ihn sollte man also am besten meiden. Um selbst dafür gewappnet zu sein, hat der Leiter von Saueracker Bürobedarf schon Aushilfen und Lehrlinge organisiert, die in der ersten Schulwoche den Andrang bewältigen sollen. Doch während viele Grundschüler schon in den Ferien wissen, was sie zum Schulstart alles brauchen, sehe das bei den Gymnasiasten oft ganz anders aus. „Die sind echt arm dran“, sagt Vogel voller Mitleid: Sie erfahren nämlich von jedem Lehrer einzeln, welche Hefte, Umschläge und sonstige Dinge sie benötigten. Das führt dazu, dass die Schüler fast jeden Tag unterwegs sind, um alles zu besorgen. Und wie sieht es mit Büchertaschen aus? Die meisten verkauft Vogel zwischen Januar und Ostern; kurz vor Schulbeginn gehen praktisch keine mehr über den Ladentisch.

Der Schulweg: Jürgen Berthold hegt seit Jahren einen großen Wunsch: Der Verkehrserzieher der Fürther Polizei träumt davon, dass Eltern ihren Nachwuchs nicht mehr mit dem Auto bis zum Schultor fahren, sondern die Kinder dorthin laufen. Nicht nur, damit die Kinder auf dem Schulweg mit ihren Kameraden plaudern können und zum vielen Stillsitzen im Klassenzimmer einen Ausgleich finden. Nein, ihm geht es darum, dass die motorisierten Eltern eine Gefahr sind für alle Schüler, die sich vor und nach dem Unterricht vor dem Schulhaus tummeln. Wer auf das Auto gar nicht verzichten möchte oder kann, der sollte sein Kind zumindest die letzten hundert Meter zur Schule laufen lassen. Die Tage bis zum Ferienende sollten Eltern nutzen, um mit den angehenden Erstklässlern gemeinsam den Schulweg abzulaufen und sie dabei auf Gefahren aufmerksam zu machen. Das werden auch Jürgen Berthold und sein Kollege in den kommenden Wochen tun: Dann sind sie zur Verkehrserziehung an Grundschulen unterwegs.

Der erste Schultag: Tanja Rossmeisl-Rasbornig ist zwar schon seit knapp 20 Jahren im Schuldienst, am ersten Schultag klopft das Herz der Konrektorin der Roßtaler Grundschule aber immer ganz besonders heftig. „Da bin auch ich immer ein wenig aufgeregt“, gesteht sie. Vorbereitet haben sie und ihre Schüler den Tag schon vor den Ferien. Weil in Roßtal die erste und zweite Klasse gemeinsam unterrichtet werde, ist jedes größere Kind der Pate eine kleineren. So nimmt ein Zweitklässler jeweils einen Erstklässler an der Hand, um ihn nach dem Anfangsgottesdienst ins Schulhaus zu führen. Darüber hinaus sitzen sie nebeneinander und die Neulinge bekommen die Toiletten ebenso gezeigt wie ihren Garderobenhaken. Für Rossmeisl-Rasbornig sind die Ferien übrigens bereits vorbei: Sie erstellt gerade die Stundenpläne für ihre Kollegen.

Die Vorbereitung: Kinder, die jetzt in die erste Klasse kommen, fiebern oft schon seit ihrem letzten Kindergartentag im Juli dem Schulstart entgegen. Wie man sie darauf vorbereitet? „Bleiben Sie mit ihrem Kind in Kontakt“, rät Agnes Mehl, Leiterin der städtischen Erziehungsberatungsstelle. „Sprechen Sie mit ihm darüber, was es bewegt oder beschäftigt.“ Aber über all der Aufregung, der Freude über die Schultüte und die gemeinsame Feier mit Verwandten zum Schulanfang sollte nicht vergessen werden, dass nun ein anderer Alltag beginnt — und dass dieser nicht immer nur Freude bringt. Auch diesen Phasen sollte man etwas Positives abgewinnen. Und vor allem: „Man sollte auf jeden Fall immer neugierig bleiben im Leben.“

