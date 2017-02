Aufnahmestopp: Dem Fürther Klinikum gehen die Betten aus

FÜRTH - Wo ist noch Platz für Patienten? Das fragt man sich im Fürther Klinikum zurzeit täglich. Eine Welle an Grippe- und Norovirus-Erkrankungen bringt Krankenhäuser an ihre Grenzen – umso mehr, weil auch das Personal nicht verschont bleibt.

Einmal mehr geht es nicht ohne Gangbetten. (Archivbild) Foto: Archivfoto: Iannicelli



In den vergangenen beiden Wochen ist es richtig eng geworden im Klinikum: Ohne etliche Gangbetten geht es zurzeit nicht. Täglich sitzen Chefärzte zusammen und überlegen, wie viele Betten noch verfügbar sind; bei einer Krisensitzung wurde am Montag das weitere Vorgehen beschlossen.

Die internistische Abteilung reicht angesichts der hohen Zahl der Grippe-Fälle nicht mehr aus, so dass Zimmer der Chirurgie hinzugenommen wurden. Um mehr Kapazitäten zu haben, versuche man zudem vereinzelt, Termine mit Patienten zu verschieben, die für einen geplanten, aber nicht dringenden Eingriff bestellt sind, sagt der Medizinische Direktor Dr. Manfred Wagner auf FN-Nachfrage. 49 Grippe-Patienten liegen derzeit in den Betten, 153 nachgewiesene Fälle hat das Klinikum insgesamt seit Jahresbeginn behandelt – fünf mal so viel wie 2016 im gleichen Zeitraum.

Normalerweise werden 70 bis 80 Patienten pro Tag über die Zentrale Notaufnahme neu stationär aufgenommen. „Zurzeit sind es 90 bis 120.“ Verschärft werde die Situation dadurch, dass auch Norovirus-Infektionen auf einem Gipfel seien. Am Wochenende meldete das Klinikum – wie einige Nürnberger Häuser – der Internetplattform „Ivena“ für einige Stunden einen Aufnahmestopp für die internistische Notaufnahme und die internistische Station. Rettungsdienste orientieren sich auf der Plattform, wohin sie Patienten am besten bringen. Wagner stellt jedoch klar: Notfall-Patienten, die selbst herkommen, werden nicht abgewiesen. Nur im absoluten Ausnahmefall werde jemand zu einer anderen Notaufnahme transportiert.

Dass sich ein Teil ihrer Kollegen angesteckt hat und ausfällt, macht die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter noch größer. Alle kämpften aufopferungsvoll, sagt Wagner. „Wir hoffen jeden Tag, dass die Welle abebbt. Wir befürchten allerdings, dass es in der Faschingszeit, wenn viele zusammen feiern, noch einen Anstieg gibt.“

Allen, die eine Erkrankung vermeiden wollen, rät er: Hände waschen, gerade nach dem Kontakt mit Erkrankten, und sich möglichst nicht an Nase, Mund oder Augen fassen. Wer Grippe-Symptome hat, die sich auch ambulant behandeln lassen, sollte mit Rücksicht auf die Notfälle zum Hausarzt gehen.

