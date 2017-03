Als Highlight stand am Samstagabend die KISS-Coverband "Kiss First" auf der Bühne bei Discomania. Mit Klassikern wie "I was made for lovin' you", vielen weiteren Hits und einem Bühnenfeuerwerk brachte sie die Besucher auf Hochtouren. Auf vier Areas konnten die Gäste durch die Nacht tanzen.