Aus für Linksabbieger vor Fürther Rathaus

Die Busbeschleunigung fordert ihren Tribut von Autofahrern - vor 3 Minuten

FÜRTH - Die Stadt will die Verkehrsströme am Rathaus effektiver lenken. Damit Busse und Radler künftig besser vorankommen, soll das Linksabbiegen aus der Königstraße in die Brandenburger Straße verboten werden.

Das Linksabbiegen vor dem Fürther Rathaus soll künftig verboten werden. © Hans-Joachim Winckler



Der überarbeiteten Vorplanung hat der Bauausschuss jetzt grünes Licht gegeben. Wie berichtet, können nach den Vorstellungen der Verkehrsplaner motorisierte Rathausbesucher und Anlieger aus der Königstraße künftig nur noch über den Umweg zur Wendekehre am Rotkreuzhaus ans Ziel gelangen. Ein Erschwernis, das angesichts der relativ geringen Anzahl der Linksabbieger aber in Kauf genommen werden soll.

Der Platz der Abbiegespur käme für eine separate Bustrasse infrage. Das dient, wie eine verbesserte Ampelschaltung an der Ludwigsbrücke und Rathauskreuzung, der Beschleunigung der Busse. An den Rändern der Königstraße ist ferner noch genug Platz für separate Fahrradstreifen. Allerdings müssen dazu vor dem Jüdischen Museum Parkplätze geopfert werden. Für Besucherbusse wird eine Haltemöglichkeit vor dem Schliemann-Gymnasium erwogen.

Der Platz vor der alten Feuerwache steht, wie auch der Platz vor dem Amtsgericht, im Zuge des Ausbaus der Königstraße zur Runderneuerung an. Eine Busparkbucht könnte hier auf Kosten der Abbiegespur zur Tiefgarage des City-Centers entstehen. "Eine Lösung, die nur Vorteile bringt, gibt es nicht", beschreibt Baureferent Joachim Krauße das Dilemma der Verkehrsplaner.

Kritisch bewertet die Radlerlobby das Ansinnen, Parken vorm Jüdischen Museum in den verkehrsarmen Abendstunden versuchsweise zuzulassen. Kollisionen mit unachtsam geöffneten Autotüren seien da vorprogrammiert, warnt Grünen-Stadtrat Harald Riedel. Als problematisch stuft CSU-Stadtrat Ronald Morawski darüber hinaus die Anlieferung für Geschäfte im City- Center ein. Für Lastwagen wird es bei der Wendeschleifen-Lösung nämlich recht umständlich.

Volker Dittmar