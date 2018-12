Ausflug in eine nostalgische Traumwelt

Moskauer "Nussknacker" hilft der Fantasie in der Fürther Stadthalle auf die Sprünge

FÜRTH - Es gehört zu Weihnachten wie der Gänsebraten, der Baum und die Geschenke: Tschaikowskys Ballett "Der Nussknacker", dessen Libretto Marius Petipa nach einer Erzählung von E.T.A. Hofmann 1892 verfasste. Auch dieses Jahr konnte man sich in der Stadthalle an der Version des "Klassischen Russischen Balletts" aus Moskau erfreuen.

Energiegeladen: Aleksey Micheev im Landeanflug. Foto: Foto: Veranstalter



Alles, was man sich so wünscht, ist dabei: tanzende Schneeflocken, Mäuse, Zinnsoldaten, ein Traum-Baum. Das Publikum ist begeistert von der superzierlichen Olga Grigoryeva in der Hauptrolle der kindlichen, erwachsen werdenden Klara. Zudem ist sie wunderbar quirlig — eine Traumbesetzung für die Darstellung des wilden Mädchens, das seine Wünsche auslebt.

Grigoryevas Bewegungen sind wie mit einem zarten Schmelz überzogen — jener kaum wahrnehmbaren Verzögerung, die nur durch absolut perfekte Beherrschung des Ballettvokabulars entstehen kann. Ihre beinahe stählerne Virtuosität bei den Pirouetten und Fouettés hat sie, dem "Nussknacker" angemessen, weich abgerundet. Zuckersüß, aber nie kitschig erlebt sie ihre Abenteuer.

Klara bekommt am Weihnachtsabend von ihrem Patenonkel Droßelmeier einen Nussknacker geschenkt. In der Nacht träumt sie, wie er in einer Schlacht die Spielzeugsoldaten im Kampf gegen das Heer des Mäusekönigs anführt. Sie hilft ihm zu gewinnen, woraufhin er sich in einen schönen Prinzen verwandelt und sie mitnimmt in das sagenhafte "Land der Süßigkeiten". Sie gelangen zur Zuckerburg, wo die Zuckerfee lebt und ein großes Fest gibt. Zuletzt erwacht Klara dann aus ihrem Traum. Die Ausstattung präsentiert sich festlich glitzernd, sie passt gut zum Ballett, weil sie die fantasiereichen, gar nicht steifen Schrittkombinationen geschickt betont und noch toller aussehen lässt. Auch die Kostüme beeindrucken mit Opulenz und Kostbarkeit.

Aleksey Micheev als Prinz agiert als wahre Ballett-Ikone. Streng und egozentrisch, aber hochelegant und anmutig sind seine Füße stets vorbildlich gestreckt, er scheint zu schweben. Spagatsprünge meistert er wie mit dem Lineal gezogen und bewegt sich insgesamt zwischen Dandy, Onkel, Liebhaber und Puppenspieler.

Der erste Akt fesselt optisch wie musikalisch. Auch die Übergangsszene zwischen dem Salon von Klaras Familie und der Zuckerburg — der Tannenwald, in dem Clara und ihr Prinz von Schneeflocken umtanzt werden — ist gelungen: Die Tänzerinnen bringen den berühmten Schneeflockenwalzer federleicht auf die Bühne und lassen ihn trotz der komplexen räumlichen Ornamentik mit ihren Kreisen, Sternen und Spiralen präzise wirken. Übrigens sind die kindlichen Geschöpfe in Wahrheit erwachsene Frauen.

Zum Höhepunkt avanciert jedoch die Szene kurz bevor sie auftreten. Im zweiten Akt genießen die Gäste dann pures Divertissement. Alles schön klassisch also, aber wer will an Weihnachten schon Experimente sehen? Gekommen sind viele Familien, da wollen die Eltern, dass ihre Kinder etwas Schönes erleben und nicht darüber grübeln müssen, warum Klara den Prinzen verlässt oder sich in eine moderne Geschäftsfrau verwandelt.

Am Ende soll und muss kein böses Erwachen stehen. Immerhin heißt das Ballett ja auch "Klassisch" und trägt damit das Glücksversprechen schon im Namen. Russisch-nostalgischer Charme rundum, das historische St. Petersburg des 19. Jahrhunderts lässt grüßen.

Claudia Schuller