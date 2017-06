Ausgepowert und glücklich: So war der Metropolmarathon!

Zum elften Mal findet in der Kleeblattstadt der beliebte Lauf statt - vor 28 Minuten

FÜRTH - Am Samstag rannten die Kleinen um die Wette, am Sonntag folgten die Erwachsenen: Fürth feierte zwei Tage lang die Läufer des Metropolmarathons, die sich bei bestem Laufwetter ins Ziel kämpften. Unser Live-Ticker zum Nachlesen!

Das Laufwetter war perfekt, die Stimmung prächtig: Beim elften Metropolmarathon gingen in Fürth über die Marathon-, die Halbmarathon-, die 10-Kilometer-Distanz und sogar auf der 3/4-Marathon-Strecke Tausende Läufer an den Start. Die Zuschauer erlebten entlang der Strecke ein Lauffest, das in der Region seinesgleichen sucht.

Vom 350-Meter-Windellauf bis hin zum 1400-Meter-Lauf: Beim Metropolmarathon in Fürth waren am Samstag in erster Linie die Kids gefragt. Bei bestem Wetter und mit ausreichend Sonnenschutz rannten die Racker, was das Zeug hielt. Und wer keine Lust auf Spitzensport hatte, für den gab es ja auch noch Luftballons.