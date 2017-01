Ausgeträumt: Viele Fürther Lokale stehen vor Neuanfang

FÜRTH - "Vorübergehend geschlossen": An mehreren Adressen in Fürth stehen Gäste zurzeit vor versperrten Türen, weil Gastronomie-Träume geplatzt sind. Ein Überblick.

Dem "Made in Italy" am Grünen Markt steht ein Neuanfang gerade bevor. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Verklebte Schaufenster haben die Innenstadtbeauftragte Karin Hackbarth-Herrmann stutzig werden lassen: Das Eiscafé am Kohlenmarkt wird doch nicht auch... Dann sah sie erleichtert die Erklärung: Die Familie macht nur Winterpause.

Andernorts haben Inhaber für immer zugesperrt. Das "Café & Du" im ehemaligen Stempel-Eckstein-Haus in der Fußgängerzone beispielsweise ist nach nur einem halben Jahr Geschichte. "Sehr schade" findet das Hackbarth-Herrmann, die Betreiber hatten sich mit viel Elan und einem "schönen Konzept" an die Arbeit gemacht. Regional, Bio und Fair-Trade wurde hier groß geschrieben. Drei Monate lang hatte das Paar Esengül und Faruk Bulut, das neu in Fürth war, den Laden zuvor umgebaut.

Leider, sagen sie, mussten sie feststellen, dass dieser Teil der Fußgängerzone, zwischen Woolworth und dem Dreiherrenbrunnen, "etwas heruntergekommen" sei und das Publikum für ein hochwertiges Angebot fehle. Die Miete sei hoch gewesen, Probleme mit dem Vermieter kamen hinzu. Esengül Bulut, die in Ulm schon ein Café betrieben hat, hat nun dort eine neue Fläche gefunden. Fürs Eckstein-Haus geht die Suche nach Mietern wieder los, sagt Hackbarth-Herrmann. Interessenten gebe es immerhin schon, auch aus der Gastronomie.

Geschlossen hat auch das "Made in Italy" am Grünen Markt, das Anfang 2015 loslegte. Die Familie hatte zuvor 35 Jahre lang eine Pizzeria in Nürnberg geführt. Zu erreichen war sie in den vergangenen Tagen nicht, nach FN-Informationen soll hier schon im Februar ein neues italienisches Restaurant aufmachen. Mehrere Neuanfänge hat auch das Lokal "Zum wilden Mann" ein paar Schritte weiter hinter sich, in dem zurzeit Burger serviert werden.

Vielleicht, sagt Hackbarth-Herrmann, ist es an dieser Stelle, einen Steinwurf entfernt von Gustavstraße und Grünem Markt, der "berühmte Schritt über die Straße", der es den Wirten noch ein wenig schwerer macht. Generell aber sei es nicht leicht, sich mit einem gastronomischen Betrieb zu behaupten: "Man braucht eine lange Durchhaltezeit, bis die Leute es annehmen."

"Das Franz" legte im Oktober neu los – Anna Ippisch (links) hat jetzt die Fäden in der Hand. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



Schließungen und Neuanfänge seien in der Branche noch häufiger zu sehen als im Handel. In Fürth konnte man zuletzt beides beobachten: Neue Kneipen wie die Sieben Schwaben, das Cool Bits, der Stubenhocker oder das Old Hippies, die rasch beliebt waren. Und Traditionslokale wie der Grüne Baum und das Schwarze Kreuz, die in Schieflage gerieten. Beide wollen heuer, nach längerem Leerstand, ein neues Publikum finden. Für den Goldenen Schwan fand sich hingegen kein Wirt.

Dass sich auch an der Ecke Gustavstraße/Königstraße etwas getan hat, fällt erst bei genauerem Hinsehen auf: Das Café "Das Franz" hat das Team der Feinkosteria im September in neue Hände gegeben. Anna Ippisch, die als Ernährungsberaterin tätig ist und die Feinkosteria mit "Lunch im Glas" beliefert hat, hat sich hier den Traum vom eigenen Café erfüllt. Manches ihrer Vorgänger hat sie übernommen, vieles aber auch verändert. So weit wie möglich kauft sie ihre Produkte bei regionalen Anbietern.

In der Innenstadt laufen derweil die Bemühungen, das "Friedrichs" in der Friedrichstraße gastronomisch wiederzubeleben. Völlig offen ist indes die Zukunft des "Karo 11" in der Karolinenstraße, das seit Ende 2015 leer steht. Ein passender Pächter habe sich bisher nicht gefunden, heißt es seitens des Vermieters. Ob es bei einer gastronomischen Nutzung bleibt, sei noch nicht klar. Einige Meter weiter, an der Ecke Schwabacher Straße, wartet das frühere "Café Fenstergucker" – Spitzname "Arschbacken-Café" – auf Interessenten.

Claudia Ziob