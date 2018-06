Ausgezeichnet: Weltliteratur mit Playmobil-Figuren

Grimme Online Award für Michael Sommer und sein Küchentisch-Ensemble aus Zirndorf - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Er nutzt die Spielfiguren des Playmobil-Herstellers geobra Brandstätter, um große Literatur modern und knackig zu präsentieren: Für seine pfiffige YouTube-Reihe "Sommers Weltliteratur to go" erhielt Theatermacher Michael Sommer, wie kurz berichtet, den Grimme Online Award. Nebeneffekt: Jahre nach dem Start des Projekts Anfang 2015 kam es zu ersten Kontakten mit dem Weltkonzern.

Szene aus Shakespeares „Macbeth“: Mit den Plastikfiguren von Playmobil bringt Michael Sommer Literatur „quick and dirty“ rüber. © Foto: Sommer



Szene aus Shakespeares „Macbeth“: Mit den Plastikfiguren von Playmobil bringt Michael Sommer Literatur „quick and dirty“ rüber. Foto: Foto: Sommer



Weil ihr Hund mitfuhr, waren Michael Sommer und seine Frau im Auto zur Preisverleihung von ihrem Wohnort München nach Köln angereist. "Sieben Stunden Fahrt", ulkt der 41-Jährige im Nachhinein, "und man weiß nicht, ob es sich lohnt."

„Ich lese es tatsächlich“: Michael Sommer (re.) mit Laudator Wotan Wilke Möhring. © Henning Kaiser/dpa



„Ich lese es tatsächlich“: Michael Sommer (re.) mit Laudator Wotan Wilke Möhring. Foto: Henning Kaiser/dpa



Es hat sich gelohnt. In der Kategorie "Kultur und Unterhaltung" erhielt er neben drei von acht Nominierten die Auszeichnung für Qualität im Netz. Als Schauspieler Wotan Wilke Möhring mit der Laudatio begann, sagt Sommer, habe ihm seine Frau zugeflüstert: "Du, die Kamera ist auf dich gerichtet." Ihm blieb kaum Zeit, das zu verdauen. Da schallte "Sommers Weltliteratur to go" durch den Saal. Der Geehrte gesteht: "Im ersten Moment stand ich neben mir, das war ein bisschen unwirklich." Dann packte ihn die Freude doch, und auf der Bühne versicherte er auf die Frage, ob er all die Romane und Dramen lese: "Ja, ich lese es tatsächlich, und das ist auch die einzige Form von Qualitätssicherung, die ich so betreibe."

Regelmäßig präsentiert der Literaturwissenschaftler, Theaterregisseur, Dramaturg und Autor mit seinem Plastik-Ensemble Kurzversionen von Goethes "Werther", Tolkiens "Herr der Ringe", Gogols "Revisor" und mehr. Die Küchentisch-Inszenierungen sind quicklebendig, frech verpackt und praktisch für Schüler. Vor Abiturprüfungen werden die Videos laut Sommer besonders oft angeschaut. In Summe haben sie bei YouTube bald acht Millionen Klicks, Sommers Kanal hat über 62 000 Fans.

Der Künstler und geobra Brandstätter hatten nie Kontakt. Sommer kauft seine Darsteller selbst. In Zirndorf registrierte man seine Produktionen wohlwollend-distanziert. Nach der Nominierung meldete sich die mit der Öffentlichkeitsarbeit beauftragte Firma erstmals, um Glück zu wünschen. Man schließe sich dem Urteil der Jury an, ließ die Unternehmensleitung unter dem Titel "Grimme Online Award für Playmobil-Ensemble" nun wissen: "Intelligente Unterhaltung im Netz, einfach und genial." Dass dies "nun endlich" gewürdigt wurde, klingt, als sei man in der Firma nicht nur geschäftstüchtig, sondern auch stolz.

Birgit Heidingsfelder