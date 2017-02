Ausstellung befasst sich mit Aspekten der Sterbebegleitung

FÜRTH - „Gemeinsam gehen – Wege der Sterbebegleitung und Versorgung für Schwerstkranke und Angehörige“. Unter diesem Titel ist derzeit eine Ausstellung in den Räumen des Sozialverbands VdK zu sehen. Sie soll einen Überblick über die Palliativbetreuung geben.

Dr. med Ulf Prudlo vom palliativmedizinischen Dienst am Klinikum Fürth. © Peter Kunz



Es sei von immenser Bedeutung, offen über das Tabuthema Sterben zu sprechen – da habe sich in den letzten Jahren viel getan, so Petra Guttenberger, Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende des VdK, anlässlich der Eröffnung. Und: „Wichtig für eine Gesellschaft ist auch, dass Menschen in ihrer letzten Lebensphase eine würdevolle Begleitung haben.“

Dr. Ulf Prudlo vom palliativmedizinischen Dienst am Klinikum macht klar, dass es eben nicht allein um Sterbebegleitung geht. Vielmehr sollen Leid und Schmerzen von Patienten mit einer weit fortgeschrittenen, unheilbaren Erkrankung gelindert und Angehörige gestützt werden.

Die körperliche, geistige, seelische und soziale Betreuung kann ambulant oder in der seit 2015 bestehenden Palliativstation des Klinikums geleistet werden. Über 600 Patienten werden so jährlich ambulant betreut, etwa 200 auf Station. Letztlich sterben dort nur 30 Prozent von ihnen, ein weiteres Drittel kommt in stationäre Versorgung, 40 Prozent werden nach Hause entlassen, um im Kreis der Familie Abschied zu nehmen.

Letzte Wünsche

Gibt es kaum mehr Hoffnung auf Heilung und Genesung, geht es darum, die Symptome unter Kontrolle zu halten und dem Patienten eine möglichst wenig belastende Zeit zu verschaffen, ihm Schmerzen zu nehmen und letzte Wünsche zu erfüllen statt die medizinische Behandlung zu forcieren. Dafür steht in Fürth ein Team aus Medizinern, Pflegekräften, Physio- und Ergotherapeuten, Masseuren, Seelsorgern, psychologischem Dienst und weiteren Spezialisten zur Verfügung. Das Palliativ Care Team bietet eine 24-Stunden-Rufbereitschaft und arbeitet eng mit den ehrenamtlichen Helfern des Fürther Hospizvereins zusammen.

„Durch die Palliativmedizin gibt es eine neue Akzeptanz der Endlichkeit“, sagt der Pfarrer der Kirchengemeinde St. Paul, Martin Adel: „Man muss keine Angst mehr vor dem Krankenhaus haben. Angehörige sind besser vorbereitet und können die Sterbenden nach Hause holen. Ich spüre, wie das unseren Menschen gut tut.“

Die Ausstellung ist noch bis zum 10. März in den Räumen des VdK, Stresemannplatz 7, zu sehen.

Peter Kunz