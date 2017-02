Ausweglosigkeit an der Grenze zu Europa

Kinokooperative Fürth zeigt im Uferpalast die Flüchtlings-Doku „Les Sauteurs“ — Diskussionsrunde am Freitag - vor 49 Minuten

FÜRTH - Ein beklemmend aktueller Film zur Flüchtlings- und Abschottungsdebatte steht auf dem Programm des Uferpalastes — am Freitagabend mit Diskussion.

Dort drüben, jenseits des Zaunes, liegt das spanische Melilla. Szene aus „Les Sauteurs — Those who jump“. © Foto: Verleih



Dort drüben, jenseits des Zaunes, liegt das spanische Melilla. Szene aus „Les Sauteurs — Those who jump“. Foto: Foto: Verleih



Vom Berg Gurugu blickt der Betrachter auf die spanische Enklave Melilla an der nordafrikanischen Mittelmeerküste. Afrika und die EU trennt eine hoch gesicherte Grenzanlage aus drei Zäunen. In den Wäldern des Bergausläufers leben Geflüchtete, meist aus der Subsahara-Region, die versuchen, diese direkte Landgrenze zwischen Marokko und Spanien zu überqueren.

So auch der Malier Abou Bakar Sidibé, der zugleich Protagonist und Dokumentierender jenes Films ist, den die Kinokooperative Fürth im Uferpalast (Würzburger Straße 2) ab diesem Freitag (21.15 Uhr) zeigt. In „Les Sauteurs — Those who jump“ zeigt Sidibé nach 14 Monaten im informellen Camp und nach mehreren gescheiterten Versuchen, das Zaunsystem zu überwinden, seinen zermürbenden Alltag und die Umgebung. Nach einem Treffen mit den Filmemachern Moritz Siebert und Estephan Wagner übernimmt er deren Kamera. Dem abstrakt anonymen Wärmebild der Überwachungskamera setzt er den subjektiven Blick des Individuums entgegen, und mit schonungsloser Offenheit dokumentiert er seine bittere Lebensrealität am Rande einer abgeschotteten EU. Mal um Mal wird der Zuschauer Zeuge, wie die, die springen, ihr Leben in den Zwischenräumen der Zäune aufs Spiel setzen, und wie die Zurückkehrenden die Verletzten auf den Hügeln versorgen.

Im Original mit Untertiteln ist der 82-minütige Film bis einschließlich 15. Februar im Uferpalast zu sehen. Im Anschluss an die Vorstellung am Freitag gibt es Gelegenheit zur Diskussion, es moderieren die in Fürth lebende Filmhändlerin Pauline Mazenod und Peter Millian, langjähriger Redakteur der Nürnberger und Erlanger Nachrichten.

mab