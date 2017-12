Auszeichnung für Wuselkirche

Das Stadelner Projekt erhielt den Ehrenamtspreis der Landeskirche - vor 17 Minuten

FÜRTH - Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern hat vorbildliche ehrenamtliche Initiativen mit dem landeskirchlichen Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehört auch ein Fürther Projekt.

Anregende Aktionen zeichnen das generationenübergreifende Projekt aus. Im Mittelpunkt steht das Gemeinschaftserlebnis. © Jutta Schrems



Anregende Aktionen zeichnen das generationenübergreifende Projekt aus. Im Mittelpunkt steht das Gemeinschaftserlebnis. Foto: Jutta Schrems



Bereits zum achten Mal wurden hervorragende Initiativen gewürdigt. Heuer lenkte die Landeskirche den Fokus auf das Thema Veränderung. Vier Projekte stehen im Rampenlicht der mit jeweils 1000 Euro dotierten Auszeichnung.

Eine davon: die "Wuselkirche" der Fürther Christuskirche in der Paul-Gerhardt-Straße. Rund 20 Ehrenamtliche stellen vierteljährlich an einem Samstagnachmittag das Angebot, das sich an Familien mit Kindern bis zehn Jahren wendet, auf die Beine. Im Mittelpunkt steht ein religiöses Thema, das spielerisch und kreativ in allen Räumen des Gemeindezentrums umgesetzt wird. Dazu kommen eine Andacht und ein Imbiss.

Die Wuselkirche gibt es seit gut einem Jahr. Was sie auszeichnet, ist ihr generationenübergreifender Charakter. Die Kinder kommen mit mindestens einer erwachsenen Begleitperson. Das können die Eltern sein, aber auch Großeltern oder Paten. Gemeinsam wird gebastelt, gespielt, gesungen, gegessen und auch eine kleine Andacht gefeiert.

Das Angebot ist offen für alle, die einen entspannten Nachmittag zusammen mit anderen erleben wollen. Im Mittelpunkt stehen Gastfreundschaft und Gemeinschaft. Als roter Faden zieht sich jeweils eine biblische Geschichte oder ein Kerngedanke durch den Nachmittag.

Video im Internet

Die nächste "Wuselkirche" wird an diesem Samstag, 9. Dezember, von 15.30 bis 18 Uhr in der Christuskirche stattfinden. Das Thema greift einen Satz des Propheten Jesaja auf und nimmt Bezug auf die laufende Adventszeit: "Mache dich auf und werde Licht". Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind erwünscht. Ein Videoclip über das ausgezeichnete Projekt kann auf der Internetseite www.christuskirche-stadeln.de angesehen werden.

Nach der Asylgruppe Zirndorf (2011) wurde mit der Christuskirche zum zweiten Mal eine Gemeinde aus dem Dekanat Fürth bayernweit ausgezeichnet.

fn