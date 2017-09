Am kommenden Sonntag ist Bundestagswahl - und je näher der Termin rückt, desto intensiver werben die Parteien um die Gunst des Wahlvolks. Wir haben am Samstagvormittag ein paar Stunden zugeschaut und ebenso agile wie zufriedene Aktivisten erlebt.

Der Kirchweihumzug in Vach zog am Sonntag an die Tausend Schaulustige an, die die fantasievollen Wagen, klangstarken Kapellen und Fußgruppen bestaunten. Der Festzug marschierte von der Herzogenauracher Straße über den Vacher Plärrer und die Vacher Straße bis hin zum Schönblick - ehe dieser an der Wende zum Kirchweihplatz endete. Zu den Bildern geht es hier.