Auto in Flammen: Ford brennt in Poppenreuth aus

Der Fahrer konnte den Wagen noch rechtzeitig verlassen - vor 13 Minuten

FÜRTH - In der Nacht auf Donnerstag geriet im Fürther Stadtteil Poppenreuth ein Pkw während der Fahrt in Brand. Der Fahrer konnte seinen Wagen gerade noch am Straßenrand abstellen, ehe das Fahrzeug ausbrannte.

Es war kurz nach Mitternacht, als der Fahrer auf der Schneegasse in Höhe des Friedhofs an seinem Ford Mondeo Rauchgeruch bemerkte. Er konnte sein Auto noch rechts am Fahrbahnrand abstellen und sein Fahrzeug verlassen, ehe es vollständig Feuer fing. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Fürth löschte die Flammen mittels Schaum. Am Ford entstand ein Totalschaden, die Höhe des Schadens konnte die Polizei nicht feststellen. Verletzt wurde niemand.

Bilderstrecke zum Thema Poppenreuth: Pkw fängt Feuer und brennt aus In der Nacht auf Donnerstag musste die Fürther Berufsfeuerwehr nach Poppenreuth ausrücken, da in der Schneegasse ein Ford Mondeo in Vollbrand geraten war. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, am Pkw entstand dennoch Totalschaden.



sha