Auto kollidiert in Zirndorf mit Notarztwagen

Peugeotfahrer übersah Einsatzwagen - keine Verletzten - vor 15 Minuten

ZIRNDORF - Ein Autofahrer übersah am Samstag einen Notarztwagen, der in Zirndorf in Richtung Fürth unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten, verletzt wurde laut Polizei niemand.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren ein Rettungs- und ein Notarztwagen gegen 13.40 Uhr direkt hintereinander auf der Banderbacher Straße in Richtung Fürth. An der Kreuzung zur Albert-Einstein-Straße übersah ein Peugeotfahrer, der von links kam, den Notarztwagen, nachdem er den Rettungswagen hatte passieren lassen. Er fuhr in die linke Seite des Einsatzfahrzeugs. Der Aufprall war so stark, dass die Hinterachse des BMW X3 brach.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Beide Einsatzfahrzeuge sollen nach ersten Informationen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen sein. Der Unfall ereignete sich direkt vor dem Gebäude der Feuerwehr Zirndorf. Dadurch konnten die Feuerwehrmänner die Unfallstelle absichern, ohne ausrücken zu müssen.

