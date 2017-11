Auto rammt Fahrradfahrer in Fürth und flüchtet

Die Polizei sucht nach schwarzem SUV - Radler leicht verletzt - vor 53 Minuten

FÜRTH - Beim Linksabbiegen erfasste ein dunkler SUV am Samstagabend in Poppenreuth einen Fahrradfahrer. Ohne dem Zusammenstoß weiter Beachtung zu schenken, entfernte sich der Autofahrer vom Unfallort.

Der 27-jährige Fahrradfahrer war am Samstagabend auf der Hans-Vogel-Straße in Richtung Ronhof unterwegs und wollte an der Kreuzung Poppenreuther Straße weiter geradeaus fahren. Ein entgegenkommender dunkler SUV, dabei könnte es sich nach Einschätzung der Polizei um einen VW Touareg oder Tiguan handeln, bog nach links in die Poppenreuther Straße ab und erfasste den Fahrradfahrer, der dabei leicht verletzt wurde. Der Autofahrer zögerte kurz, entschied sich dann aber doch vom Unfallort zu flüchten.

Nähere Angaben zum Fahrer des Autos sowie zum Kennzeichen liegen der Polizei nicht vor. Der Wagen könnte möglicherweise an der rechten hinteren Seite beschädigt sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0911 973997-171.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.