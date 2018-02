Auto schleudert auf Verkehrsinsel in Unterasbach

Citroën-Fahrerin nimmt Mazda-Fahrer die Vorfahrt - Sachschaden von 15.000 Euro - vor 7 Stunden

UNTERASBACH - Weil eine Citroën-Fahrerin einem Mazda-Fahrer die Vorfahrt missachtete, kam es am Donnerstag in Unterasbach (Landkreis Fürth) zu einem Zusammenstoß. Dabei schleuderte der Mazda auf die Verkehrsinsel und riss ein Verkehrsschild um.

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Mazda auf eine Verkehrsinsel, riss dabei ein Verkehrsschild um und zog einen Baum in Mitleidenschaft. © ToMa/Eberlein



Eine 49-jährige Fahrerin aus dem Raum Nürnberg ist die Waldstraße in Unterasbach in östlicher Richtung gefahren, wie die Polizei mitteilt. In der Einmündung zur Bahnhofsstraße missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem 21-jährigen Mazda-Fahrer zusammen. Dabei schleuderte der Mazda auf eine Verkehrsinsel, riss ein Verkehrsschild um und zog einen Baum in Mitleidenschaft.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Mazda-Fahrer mittelschwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Dame aus dem Citroën wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

