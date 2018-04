Nachdem ein Autofahrer mit seinem Mercedes am frühen Sonntagmorgen in eine Baustelle gerauscht war, musste die Fürther Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrücken. Der Grund: Der Mercedes hatte einen Lastenaufzug beschädigt, der daraufhin unter Spannung stand. Die Feuerwehr musste den Aufzug und ein Baugerüst abbauen, was einige Zeit in Anspruch nahm. © NEWS5 / Bauer