Autos in Graben geschleudert: Drei Verletzte am Denzelberg

Zwei Mercedes prallen in Wilhermsdorf frontal ineinander - vor 16 Minuten

WILHERMSDORF - Beide Autos wurden in den Straßengraben geschleudert: Am Denzelberg in Wilhermsdorf krachten am Montagnachmittag zwei Mercedes frontal ineinander.

Die Autos blieben schwer demoliert im Straßengraben am Denzelberg liegen. © ToMa/Grau



Die Autos blieben schwer demoliert im Straßengraben am Denzelberg liegen. Foto: ToMa/Grau



Noch ist unklar, was am Wilhermsdorfer Denzelberg genau passierte. Die Polizei bestätigt bislang nur, dass gegen 13 Uhr zwei Mercedes in einer Kurve frontal ineinander krachten. Beide Autos wurden in den Straßengraben geschleudert, sie sind schwer demoliert.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. © ToMa/Grau



Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Foto: ToMa/Grau



Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Menschen verletzt. Sie wurden allesamt in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr aus Wilhermsdorf hat die Bergung der Fahrzeuge übernommen, bindet außerdem ausgetretetene Kraftstoffe ab.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.