Awo übernimmt Mittagsbetreuung in Weinzierlein

Zirndorf gibt ab September Trägerschaft ab - vor 19 Minuten

ZIRNDORF - Die Trägerschaft der Mittagsbetreuung in Weinzierlein, die derzeit noch in städtischer Regie ist, geht ab September an den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) über. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig entschieden.

Die Trägerschaft der Mittagsbetreuung in Weinzierlein übernimmt die Awo. © dpa



SPD-Stadtrat Frank Bauer, in Personalunion Vorsitzender der Kreis-Awo, verließ für die Dauer der Abstimmung den Saal, hatte aber zuvor eindeutig Partei für die Übernahme ergriffen, allerdings nicht als Awo-Vorsitzender, sondern als Fachmann, wie Bürgermeister Thomas Zwingel betonte.

Wintersdorfs Grundschüler werden bei Bedarf nach dem Unterricht im Alten Rathaus Weinzierleins betreut. Doch die Einrichtung soll in den nächsten Jahren direkt in die Wintersdorfer Bibertgrundschule eingegliedert werden und in einem viergruppigen Hort aufgehen.

Neubau neben Schule

Um den wiederum soll die Awo-Kindertagesstätte Wintersdorfs wachsen, hat sie dort ihren Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft der sanierten und umgebauten Grundschule erhalten.

Betreut werden die Kinder der Mittagsbetreuung derzeit von zwei befristet und vier unbefristet eingestellten Mitarbeiterinnen der Stadt. Eine vorzeitige Übernahme durch die Awo hätte nicht nur für sie arbeitsrechtliche Vorteile, wie die Verwaltung argumentierte.

Auch die Kinder könnten darauf setzten, ihre gewohnten Betreuerinnen länger um sich zu haben, wie Bauer ausführte: Die Awo könnte die beiden befristet bei der Stadt angestellten Mitarbeiterinnen übernehmen.

Schwierige Suche

Für eine in Bälde ausscheidende Kraft würde sich die Stadt indes schwer tun, in Zeiten des Fachkräftemangels jemanden für ein oder zwei Jahre zu finden, erläuterte Stefan Sächerl als fürs Personal Verantwortlicher im Rathaus dem Gremium.

Allerdings will die Awo das Defizit der Mittagsbetreuung bis zu deren Schließung beziehungsweise Übergang in den Awo-Hort der neuen Kita abgesichert, sprich: von der Stadt übernommen wissen. Laut Sitzungsvorlage kalkuliert sie mit den nahezu identischen Beträgen von 173 500 Euro, die die Mittagsbetreuung, würde sie weiter in städtischer Eigenregie betrieben, auch die Stadtkasse kosten würde. Zwingel geht von einem Start am neuen Standort in Wintersdorf 2019/20 aus.

