B8: Geisterfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Unbekannter fuhr in verkehrter Richtung auf Auffahrt in Cadolzburg - vor 43 Minuten

CADOLZBURG - Am Dienstag verursachte ein Falschfahrer auf der Bundesstraße 8 bei Cadolzburg (Landkreis Fürth) einen Unfall und setzte seine Fahrt unerkannt fort. Die Verkehrspolizei Fürth um Zeugenhinweise.

Die Polizei schildert das Geschehen so: Um kurz nach 12.30 Uhr fuhr eine 58-jährige Autofahrerin mit ihrem roten Opel Corsa vom Langenzenner Ortsteil Horbach kommend auf die B8 in Fahrtrichtung Fürth auf. Im Bereich der Auffahrt kam der Frau ein Falschfahrer entgegen und zwang sie hierdurch zu einem Ausweichmanöver, bei dem sie mit ihrem Pkw die Leitplanke touchierte. Die 58-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Außerdem wurde die Leitplanke beschädigt. Das Fahrzeug, das die Auffahrt zur B8 entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befahren hatte, setzte seine Fahrt laut Polizei trotz des Unfalls fort.

Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um eine silberfarbene Kombilimousine (vermutlich der Marke Citroen) handeln. Die Verkehrspolizei Fürth hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder sachdienliche Hinweise auf das unfallverursachende Fahrzeug sowie die Identität des Fahrers machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 973997-180 an die Verkehrspolizei Fürth zu wenden.

