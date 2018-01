Babys dürfen mit: "Kinderwagenkino" startet in Fürth

FÜRTH - Mit Baby ins Kino? In München und Berlin gibt es das Angebot schon länger, nun legt das Fürther Babylon-Kino mit dem "Kinderwagenkino" los – als erstes Filmhaus der Region. Im Saal ist dabei alles auf die Bedürfnisse von Müttern und Vätern mit ganz kleinem Nachwuchs abgestimmt.

In manchen anderen Städten gibt es das Angebot schon - das Foto entstand etwa in Halle. © Waltraud Grubitzsch/dpa



Der letzte Kinobesuch? Liegt bei Eltern mit Babys oft lange zurück. Das Fürther Babylon-Kino will das ändern: Jeden Mittwoch heißt es nun um 10.30 Uhr und um 12 Uhr: "Kinderwagenkino".

Dafür muss manches ein bisschen anders sein als sonst: Der Ton wird leiser sein, im Saal geht das Licht nicht ganz aus, sondern es wird gedimmt – so dass man alles gut im Blick behalten kann und sich auch gut bewegen kann. Nach Belieben kann man hier zum Wickeln rausgehen, nach Fläschchen kramen oder das Baby stillen. Ein neuer Wickeltisch und Flaschenwärmer wurden angeschafft. Kinderwagen können im Saal, im Flur oder in der "Diele", dem Café-Raum des Babylons, abgestellt werden, wo sich die Eltern außerdem ab 10 Uhr zu Kaffee, Kuchen, Suppen und Snacks zusammensetzen können.

In Berlin, München und einigen anderen Orten werden Kinosäle seit Jahren regelmäßig fürs "Babykino" reserviert, in Hamburg gab’s das sogar schon 2002. Die Idee: Mütter und Väter sollen entspannt – bei Wohnzimmerlautstärke – einen Kinobesuch genießen und etwas für sich tun können. Die Sprösslinge dürfen ganz sie selbst sein: "Die eine Hälfte der kleinen Gäste kommentiert alles, was um sie herum geschieht – nur eben nach Babymanier. Die andere Hälfte schlummert tief und fest in den Armen der Eltern", hieß es etwa 2010 in einem Bericht der Süddeutschen Zeitung. Eine Mutter schwärmt darin: "Es ist wirklich schön, so was zu machen, mit meiner Emilia habe ich sonst einen 24-Stunden-Job."

Gerade in der kühlen Jahreszeit, wenn die Freizeitangebote eingeschränkt sind, dürfte das "Kinderwagenkino" willkommen sein, vermutet Christian Ilg, Inhaber des Babylon-Kinos. Bisher jedenfalls sei die Resonanz der Besucher, die von den Plänen erfahren haben, "überwältigend".

"Wir haben den Platz"

Ilg kennt das Konzept "Kinderwagenkino" schon länger, vor zwei Jahren dann hat er sich so eine Filmvorstellung mal in Hamburg angesehen. Als eine Gruppe von Müttern ihn vor kurzem ansprach, ob er so etwas nicht anbieten könnte, sagte er rasch Ja.

Ilg hat selbst zwei Kinder im Krippen- und Kindergartenalter. In Fürth, findet er, gibt es wenige Orte, an denen sich mehrere Eltern mit Kinderwagen verabreden können. "Und wir haben vormittags den Platz." Als Betreiber eines kleinen Kinos sei er außerdem bemüht, sich immer etwas Neues einfallen zu lassen. Aus dem Feedback der Eltern will er lernen. Offen ist er zum Beispiel dafür, während der Vorstellung auch eine 15-minütige Wickelpause zu machen, wenn das gewünscht wird.

Ein Film, zwei Uhrzeiten

Bis Mai soll die Reihe "Kinderwagenkino" nun laufen, dann folgt eine Sommerpause. Zu beiden Uhrzeiten (10.30 und 12 Uhr) läuft stets der gleiche Film, los geht es an diesem Mittwoch mit einer romantischen Komödie aus Frankreich. In "Meine schöne innere Sonne" (Regie: Claire Denis) sucht Juliette Binoche in Paris nach der großen Liebe und erhofft sich Rat von einem Wahrsager (Gérard Depardieu). In einer Woche geht es mit Woody Allens neuem Werk "Wonder Wheel" weiter. Der Eintritt kostet 7,50 Euro – eine Windel gibt es gratis dazu.

