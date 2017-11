Badefreunde sind am Start

Bürgerinitiative ist nun Verein - Die Gemeinde wird unterstützt - vor 1 Stunde

WILHERMSDORF - Aus der Bürgerinitiative pro Hallenbad Wilhermsdorf (BI) ist nun ein Verein geworden. Damit hat die BI eines ihrer Versprechen, sich für das örtliche Bad einzusetzen, gehalten.

Den Erhalt des Wilhermsdorfer Bades hat sich der Verein auf die Fahnen geschrieben. © Heinz Wraneschitz



Sechs Wochen sind seit dem Bürgerentscheid vergangen (wir berichteten). Nun wurde der Verein "Badfreunde Wilhermsdorf" aus der Taufe gehoben. Schon die BI hatte überwältigenden Zuspruch auf die Frage erhalten: "Sind Sie dafür, dass das Hallenbad erhalten bleibt und saniert wird?" Zwischenzeitlich hat der Marktgemeinderat bereits erste Zeichen gesetzt: Die Verwaltung wurde beauftragt, sich auf die Suche nach einem Sanierungsplaner zu machen.

Zweck des Vereins ist es, die Gemeinde zu unterstützen. Ein attraktiveres Bad soll mehr Gäste anziehen, so die Idee. Der neue Verein hat sich fünf Hauptziele gesetzt: Unterstützung des dauerhaften Erhalts eines Hallenfreibades in Wilhermsdorf, Förderung des Schwimmbetriebes, Unterstützung bei der Sanierung des Bades, Förderung des Schwimmsports und des allgemeinen Gesundheitswesens, Vorschläge zur energetischen Sanierung. So ist es auf der Internetseite www.badfreunde-wilhermsdorf.de nachzulesen.

Mitglieder gesucht

Die Hauptinitiatorin der BI und bisherige Sprecherin Kerstin Müller wird sich im Verein als stellvertretende Vorsitzende engagieren. Zum Vorsitzenden wählten die acht Gründungsmitglieder den ebenfalls in der Badstraße wohnenden Unternehmensberater Ludwig W. F. Schröer.

Die nächsten Schritte stehen laut Schröer bereits fest: "Es wird eine Infoveranstaltung geben, auf der wir Sitz und Zweck des Vereins vorstellen und die Akquise von Mitgliedern vorantreiben möchten."

Alle Interessierten sind am 16. November um 18.30 Uhr ins Hallenbad eingeladen, erklärte der Vorsitzende. Geplant, aber noch nicht festgezurrt sei auch, "mit dem Bürgermeister gemeinsam in einer Arbeitsgruppe zu arbeiten. Wir wollen nach vorne", bekräftigte Schröer.

