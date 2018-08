Baden, wo andere shoppen: Fürther SPD wünscht sich Innenstadt-Pool

Die Fraktion möchte das Stadtzentrum mit einem Wassercontainer aufwerten - vor 51 Minuten

FÜRTH - Ein öffentlicher Badepool mitten in der Innenstadt? Den könnte sich die Fürther SPD gut vorstellen. Außerdem wünscht sie sich mehr mobiles mobiles Grün im Herzen der Stadt.

In Karlsruhe war der Pool 2013 Teil eines Maßnahmenpakets, das die Innenstadt attraktiver machen sollte. © Uli Deck/dpa



In Karlsruhe war der Pool 2013 Teil eines Maßnahmenpakets, das die Innenstadt attraktiver machen sollte. Foto: Uli Deck/dpa



Ein Stadtstrand mit Containerpool - das könnte Fürth attraktiver machen, glaubt die hiesige SPD-Stadtratsfraktion. In einem Antrag, der kürzlich im Stadtrat diskutiert wurde, wies die Partei darauf hin, dass andere Städte - darunter Berlin und Karlsruhe - bereits Erfahrungen mit solchen öffentlichen Badepools gemacht haben. Karlsruhe etwa hatte 2013 einen umgebauten Hochseecontainer in der Fußgängerzone aufgestellt - als Teil eines Maßnahmenpakets, um die Innenstadt anziehender zu machen.

Die Stadtverwaltung, so der Vorschlag, könnte sich nach den Erfahrungen der anderen Städte erkundigen und prüfen, ob nicht auch Fürth ein mobiles Badebecken anbieten könnte. "Ein solcher Containerpool könnte zur öffentlichen, kostenlosen Erfrischung ein Alleinstellungsmerkmal in der Region sein", heißt es in dem Antrag. Als Betreiber könne möglicherweise der städtische Energieversorger infra agieren. Vorstellen kann sich die SPD-Fraktion den Pool an der kleinen Freiheit vor dem Brunnen.

Seitens der Stadt aber gibt es hygienische Bedenken. Für eine derartige Einrichtung müsse Trinkwasserqualität garantiert werden, sagte Baureferentin Christine Lippert. Das sei jedoch nur mit großem Aufwand möglich. Die Vorschriften ließen nun mal keinen Handlungsspielraum zu.

Offen steht die Baureferentin hingegen dem Wunsch der SPD nach mehr mobilem Grün in der Innen- und Altstadt gegenüber. Die Sozialdemokraten regen an, etwa auf der Freiheit und am Ludwig-Erhard-Zentrum mit Pflanzkübeln und ähnlichen Elementen mehr Flair zu schaffen.

Lippert begrüßt das Ansinnen grundsätzlich. Tatsächlich hatte sie kürzlich selbst schon mehr Grün für die Freiheit angeregt. Allerdings gibt sie zu bedenken, dass die Realisierung mit ganz erheblichen Kosten verbunden sind. Bei der Begrünung des Theatervorplatzes anlässlich der Bayerischen Theatertage sei schon ein einzelnes Bäumchen beispielsweise mit 10.000 Euro zu Buche geschlagen.

Bei der neuen Fußgängerzone vor dem Ludwig-Erhard-Zentrum zieht die Stadt die Aufhübschung mit mobilem Grün aber durchaus in Erwägung. Weil hier zu viele Versorgungsleitungen unter dem Pflaster verlaufen, sind herkömmliche Pflanzungen kaum möglich. Auch die geplante "Aktionsfläche" auf der Freiheit bietet sich für mobiles Grün an. Sie muss nämlich regelmäßig Großveranstaltungen Platz machen.

Zur Begrünung der Freiheit hat es bereits verschiedene Initiativen gegeben. Dass der größte zentrale Platz der Stadt eine Steinwüste und Großparkplatz sein muss, will vielen Fürthern nicht einleuchten. Die Stadt argumentierte bisher stets, dass man das Areal für Veranstaltungen frei halten müsse. Fest eingepflanzte Bäume seien vor allem den Fahrgeschäften während der Michaelis-Kirchweih im Weg.

Der Artikel wurde um 17.45 Uhr ergänzt.

di, czi