Badstraße 8 voll ungeplanter Harmonie

FÜRTH - Definition von Endlichkeit: "Maximale Sackgasse" nennen Ralf Siegemund und Philipp Eyrich ihre Ausstellung im Kulturort Badstraße 8.

Ralf Siegemund (li.) und Pilipp Eyrich in der Badstraße 8. Foto: Foto: André De Geare



Das Holzhaus auf dem Gelände von Fürths einstigem Flussbad am Rednitzufer war mal Lehrwerkstatt. Davon lässt sich nicht mehr viel erkennen. Stattdessen hat sich der schlichte Raum als Ausstellungsrahmen entpuppt, der immer wieder verblüfft. So wie jetzt zum Beispiel. Ralf Siegemund und Philipp Eyrich belegen einen zentralen Punkt mit ihren Arbeiten. Das mag man als Flächenbegriff verstehen, mehr noch geht es dabei aber um ein Gefühl. Wer die Schau betritt, wird verstrickt in eine Installation, die einen Anschein von Symbiose und gemeinsamer Planung vermittelt.



Ein Eindruck, der jetzt auch die beiden Künstler etwas überrascht. „Wir haben nichts abgesprochen, sondern unsere Sachen unabhängig voneinander entwickelt.“ Erst beim Aufbau sei bewusst geworden, wie auffallend die Arbeiten harmonieren. Philipp Eyrich (29) hat eine Serie von großformatigen Elementen aus Kiefern mitgebracht, die er mit Metallstäben durchbohrt hat. Eine Anordnung aus der Spannung schon allein dank des Kontrasts zwischen den kaum bearbeiteten Baumstücken und den präzise gefertigten Stäben erwächst.

Ewiger Gegensatz



Was da mit einer einzigen Geste aufeinander prallt, ist vielleicht nicht weniger als der ewige Gegensatz zwischen Natur und menschlicher Fertigung. Zwischen Schöpfung und Industrie. Doch Kiefern sind längst auch zu Industrie-Gewächsen gemacht worden. Ihr Holz ist der Stoff, aus dem komplette Wohnungs-Einrichtungen gefertigt sind. Eyrichs Arbeit nimmt die reizvolle Widersprüchlichkeit auf und manifestiert, was konträr bleiben muss.



Von drei Seiten umrahmt Ralf Siegemund (56) die Holzskulpturen mit seinen Bildern, die auf diese Weise spontan eine Anmutung von Vorhängen bekommen. Eine Vorstellung, die sich umgehend als falsch erweist. Kein Verhüllen, sondern einen weitgefassten Blick auf die Welt offenbaren seine an Collagen erinnernden Bilder.



Zusammengesetzt sind seine vier, fünf Meter hohen und rund drei Meter breiten Werke aus alten Landkarten, die Siegemund überall gesammelt und dann nach gusto zusammengeklebt hat. So liegt nun etwa Bad Kreuznach direkt am Atlantik und offenbart unverhoffte Nähe zur amerikanischen Ostküste. Überzogen sind die Karten mit Schellack, dadurch haben sie einen feinen Schimmer in einem satten Karamellton gewonnen. Der bewusst ungleichmäßige Auftrag verleiht dem Ganzen einen erstaunlichen 3-D-Effekt und fügt neue Lebensadern hinzu.

Drei Beobachter



Am Fuß jeder dieser Neue-Welt-Ansichten stehen schmalen Glasplatten, auf die Siegemund mit Schellack je einen Beobachter gezeichnet hat. Lediglich die Rückenpartie ist zu erkennen, beinahe verschmelzen die drei Figuren in ihrer unaufgeregten Farbigkeit mit den Karten. Eine stille Intensität geht von ihnen aus, wie sie diese neue Welt in sich aufnehmen, die alle Grenzen, so wie wir sie kennen, obsolet gemacht hat.



Und plötzlich erscheint dieses veränderte Bild der Erde nicht länger als Aufzeichnung von Territorien, die abzäunen, was nicht dazu gehören soll. Stattdessen schält sich langsam die Vorstellung von einer alles umfassenden weiten Fläche heraus, die Platz haben könnte für alles, was ist. Hochgefühlen, die sich in diesem Moment möglicherweise einstellen, beugt jetzt freilich die Schellack-Tönung vor, die plötzlich morbide wirkt und eine Ahnung von vertanen Chancen und Vergänglichkeit verströmt.



Womit eigentlich bloß noch über Sackgassen zu reden sein müsste. Gibt es zum Beispiel eine Steigerung von Sackgasse? Wie auch immer. In der Badstraße Acht steht die „Maximale Sackgasse“ auf jeden Fall bis 12. November zur Anschauung bereit.



