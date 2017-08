Bahn frei fürs Wohngebiet auf dem Ex-Norma-Gelände

Im Westen Fürths entstehen bis zu 245 Wohnungen auch für den schmaleren Geldbeutel - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wo in der einstigen Zentrale des Discounters Norma Marktstrategien ausgeheckt wurden, erstreckt sich inzwischen eine kleine Hügellandschaft: Der Abbruch der verwinkelten Gebäude ist erledigt, die Räumung in der Endphase – nun richtet sich der Blick in die nahe Zukunft.

Nach dem Abriss des Norma-Bürogebäudes ist das Areal an der Würzburger Straße gegenwärtig eine Hügellandschaft.



Ein stattliches Wohngebiet wird links und rechts der Hansastraße entstehen. Im Lauf der Jahre will Uvex dann entlang der Würzburger Straße Bürohäuser hochziehen.

Zurzeit, so die neue städtische Baureferentin Christine Lippert auf FN-Anfrage, läuft das Bebauungsplanverfahren fürs Wohngebiet, Umwelt- und Lärmgutachten stehen noch aus. Mit dem Beginn der Arbeiten sei deshalb nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2018 zu rechnen. Wie berichtet, möchte das Evangelische Siedlungswerk (ESW) mit Sitz in Nürnberg hier ein Großprojekt stemmen: Drei Jahre lang soll – in Fürth dringend nötiger – günstiger Wohnraum vor allem für Einkommensschwächere entstehen.

Von 165 Wohneinheiten sprach der kirchliche Bauträger vergangenes Jahr; nach den ihm vorliegenden Entwürfen können es aber sogar bis zu 245 werden, sagt Fürths Stadtplanungsamtschef Dietmar Most heute. Im etwas ruhigeren Bereich westlich der Hansastraße sind 45 Reihen- und Doppelhäuser vorgesehen, östlich der Hansastraße rund 200 Wohnungen in vorwiegend vier- bis fünfgeschossigen Häusern – gruppiert um ein Gebäude mit acht Etagen im Zentrum.

Für etwa 100 Einheiten hat das ESW, unterstützt vom Freistaat, einen Wettbewerb ausgeschrieben: Gesucht werden Konzepte für innovative und zukunftsweisende Wohnformen – Stichworte wie Generationenwohnen, Wohngemeinschaften und flexible Nutzung der Flächen fallen.

Entlang der Würzburger Straße wird Uvex, der beharrlich florierende Hersteller von Schutz- und Sicherheitsprodukten für Beruf, Sport und Freizeit, einen kammartigen Riegel mit fünfgeschossigen Bürokomplexen für 550 Mitarbeiter errichten. Durch eine Brücke wird er mit dem Uvex-Stammgelände auf der anderen Straßenseite verbunden. Er soll, das ist die Idee, auch als Lärmschutz für die ESW-Häuser dahinter dienen.

Baubeginn, so Uvex Ende des vergangenen Jahres, werde jedoch erst 2019 sein; die Fertigstellung könne sich zehn Jahre hinziehen und sei abhängig vom weiteren Erfolg des Fürther "Global Players". Solange der Firmenkomplex noch nicht vollständig realisiert ist, wird laut Stadt eine herkömmliche Wand die künftigen Bewohner vor dem Lärm der Hauptverkehrsader schützen.

Unterdessen beschäftigt der spektakuläre Abbruch des Norma-Verwaltungstrakts auf dem Areal immer noch die Justiz. Das dreistöckige Gebäude wurde im Februar mittels einer Deflagration – einer Art Sprengung mit Hilfe von Pyrotechnik – zerlegt. Stadtverwaltung und Polizei hatten vorab keine Kenntnis von der Maßnahme, die Autofahrer ebenso wie Schaulustige in Gefahr brachte. Eine gewaltige Staubwolke nahm ihnen die Sicht, auch Steine sollen umhergeflogen sein. Ermittelt wird zurzeit, ob bei dem Abriss alles ordnungsgemäß lief. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

