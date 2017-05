Auch der fünfte Warenverschenktag in der Soldnerschule war ein Riesenerfolg. Schon lange vor der Öffnung bildete sich vor der Tür eine lange Schlange...

Der 4. Mai ist der "Tag der Feuerwehrleute". Ob bei Bränden, Hochwasser oder Unfällen: Die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren in und um Fürth sind an 365 Tagen im Jahr zur Stelle - wie eindrucksvolle Bilder aus unserem Archiv zeigen.

Fahnenschwenkend zogen schon am Samstag rund 180 Fürther durch ihre Stadt - bei der Demo der Antifaschistischen Linken. Am Maifeiertag gingen dann erneut 300 Menschen auf die Straße - soziale Probleme wie Kinder- und Altersarmut, aber auch der Mangel an bezahlbarem Wohnraum waren die Hauptanliegen der Demonstranten.