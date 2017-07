Bahnarbeiten: Hupton nervt jetzt im Norden Fürths

Die DB erneuert Gleise bis nach Vach – Alarm für die Arbeiter - vor 35 Minuten

FÜRTH - Manche haben es längst mitbekommen, andere bleiben diesmal verschont: Der Hupton der Bahn ist seit einiger Zeit wieder zu hören.

Schon im Juni hatte das Gehupe im Westen Fürths an den Nerven von Anwohnern gezerrt. Foto: Wolfgang Händel



Viele dürften sich noch lebhaft daran erinnern: In den ersten beiden Juni-Wochen drang wieder und wieder ein penetranter Alarmton durch große Teile der Stadt, zum Leidwesen der Anwohner der Bahnstrecke zwischen Fürth-Hauptbahnhof und Burgfarrnbach auch in vielen Nächten.

Der Grund waren Gleisarbeiten. Das Warnsystem – 185 Sirenen waren in dem Abschnitt aufgestellt – signalisierte den Arbeitern, dass sich auf dem Nachbargleis ein Zug näherte. So konnten sie sich in Sicherheit bringen. Mitte Juni kehrte vorübergehend Ruhe ein – doch seit Ende des Monats erneuert die Bahn Gleise auf einer weiteren Strecke, zwischen Fürth-Hauptbahnhof und dem Haltepunkt Vach in Stadeln.

Um Zugausfälle und andere Beeinträchtigungen für Pendler in Grenzen zu halten, wird auch dieser Abschnitt nicht komplett gesperrt während der Arbeiten. Auf das Warnsystem könne man daher nicht verzichten, es diene der Sicherheit der Arbeiter, erklärt eine Sprecherin der DB und bittet Fürther, die sich vom Ton belästigt fühlen, um Verständnis.

Etwas ist anders

Der Unterschied zum letzten Mal: Wie von der Bahn versprochen, handelt es sich nun um Sirenen, die ihren Pegel dem Lärm der Baustelle anpassen und diesen nur um drei Dezibel übertönen. Es dürften also weniger Menschen aufgeschreckt werden.

Wie im Juni wird rund um die Uhr gearbeitet, um die Strecke bald wieder uneingeschränkt nutzen zu können. Kaum auszuhalten sei der nächtliche Baustellenkrach, klagen nun einzelne Stadelner. Im Juni hatte das Eisenbahn-Bundesamt die Maßnahme jedoch, wie berichtet, grundsätzlich nicht beanstandet. Zuletzt pausierte das Getröte immerhin für einige Tage, weil keine Großbaumaschinen im Einsatz waren. Sie werden jetzt wieder gebraucht. Am 1. August sollen die Arbeiten enden.

