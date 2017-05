Bahnhof Zirndorf: Kaum Fahrkarten aus dem Automaten

Nur ein Ticketautomat bleibt übrig - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Noch eine schlechte Nachricht vom nach wie vor nicht barrierefreien Zirndorfer Bahnhof: Im Sommer will die Deutsche Bahn die Anzahl der Fahrkartenautomaten verringern. Als Begründung nennt sie "mangelnde Wirtschaftlichkeit", ist aus dem Rathaus zu erfahren.

Nur noch ein Fahrkartenautomat bleibt am Zirndorfer Bahnhof übrig. © dpa



Nur noch ein Fahrkartenautomat bleibt am Zirndorfer Bahnhof übrig. Foto: dpa



Obwohl die Fahrgastzahl stetig gewachsen sei, sei die Nutzung der Fahrkartenautomaten stark nachlassend, erklärte die DB gegenüber der Stadt den Rückbau. Dank digitaler Medien sei es so einfach wie nie zuvor, in kürzester Zeit eine auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Fahrkarte zu erwerben und immer mehr Reisende würden das Online-Angebot nutzen, sagt die Bahn. Zumindest ein Automat wird auch in Zukunft am zur Verfügung stehen, verspricht das Unternehmen. Unklar ist noch, wo.

fn