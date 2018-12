Bahnübergang ist nun sicherer

Langenzenn: Rad- und Fußweg an Zenngrundbahn freigegeben - vor 1 Stunde

LANGENZENN - Das Aufatmen war zu spüren, als der neue Rad- und Fußweg über den Bahnübergang am Raindorfer Weg in Langenzenn endlich offiziell freigegeben wurde. Es ist der Schlusspunkt nach einem langen Kampf für mehr Sicherheit an der Zenngrundlinie.

Seit Dezember 2017 hat der Bahnübergang am Raindorfer Weg in Langenzenn zwar neue Lichtzeichen und Schranken, aber der Radweg endete im Schlamm - der Asphaltstreifen für Radfahrer und Passanten ließ bis jetzt auf sich warten. © Foto: Scherer



Denn immerhin war die Schrankenanlage schon seit dem Jahr 2017 fertig. Der Asphaltstreifen aber, der für Radfahrer und Passanten reserviert ist, ließ auf sich warten. Laut Landrat Matthias Dießl, der nun zusammen mit Langenzenns Bürgermeister Jürgen Habel und einigen Kreisräten zu den ersten Nutzern gehörte, ist dies gleichzeitig das letzte Stück Radweg zwischen Veitsbronn und Langenzenn.

Die verbliebene Lücke sei damit geschlossen. Der Radweg existiert bereits seit 2010, nur die Bahn habe sich geziert und das Teilstückchen verweigert. Sogar die Dringlichkeit des Ausbaus sei 2013 zurückgestuft worden, wie der Landrat noch einmal in Erinnerung rief.

Stadt zahlt nichts

Insgesamt wurden 752 000 Euro investiert, der Kreis habe davon 380 000 Euro getragen, der Freistaat 220 000 Euro davon – das sind 58 Prozent — zugeschossen. Langenzenns Bürgermeister freute sich besonders, dass der Bau seine Kommune "nichts gekostet hat". Lediglich den Grunderwerb habe die Stadt organisiert.

Wegen des Hin und Hers bei der Deutschen Bahn konnte auch der Kreis die Mittel erst heuer zur Verfügung stellen. In achtwöchiger Bauzeit, berichtete Christoph Eichler vom Staatlichen Bauamt Nürnberg, sei der Übergang komplettiert worden.

Warum die Bahn 2017 Knall auf Fall die Schranken angebracht hat? Die Verkehrsgesellschaft habe Angst bekommen, dass nur noch mit Tempo zehn gefahren werden könne, spekuliert Eichler.

Der Landrat äußerte die Hoffnung, der Bahnübergang möge nun ein Schritt sein auf dem Weg zur Elektrifizierung der Zenngrundbahn.

Heinz Wraneschitz