Bald reißt Bruno Jonas' Geduldsfaden

Die Sache mit der Vernunft: Kabarettist gastierte im Stadttheater Fürth - vor 7 Minuten

FÜRTH - Die alten Leiden des Bruno J. oder warum die Vernunft es so schwer hat: Mit bewährtem Verdruss und frischen Versatzstücken pflügte Kabarettist Bruno Jonas im Stadttheater durch die irren Zeit-Wirren. Sein Programm "Einfach mal angenommen" servierte dicke Brocken in handlichen Paketen.

Bruno Jonas, hier am vergangenen Wochenende in der Rother Kulturfabrik, übt den Schulterschluss mit antiken Denkern. Foto: Foto: Manfred Klier



Schon vor drei Jahren brachte Bruno Jonas die Sokrates-Büste nach Fürth mit. Diesmal wirkt der Denker ein bisschen verloren, und während es in rasantem Tempo um Turbo-Diesel und Seehofer ("Wie lange noch?") geht, fragt man sich: Was tut dieses bildungsbürgerliche Zierstück da eigentlich? Die Antwort kommt spät an diesem Abend. Jonas’ Schutzheiliger, der vorsichtshalber nichts Schriftliches hinterließ, wird bis heute zitiert mit dem Satz: "Ich weiß, dass ich nicht weiß." Was nichts weniger ist als eine arglistige Täuschung, weil es natürlich eines umfassenden Wissens bedarf, um so eine Pseudo-Bescheidenheit an den Tag zu legen.

Und da sind wir schon bei Bruno Jonas. Der Mann weiß, dass er weiß. Seine breit aufgestellte Bildung macht ihm das Sortieren und Aufbereiten des allgegenwärtigen Blödsinns unserer Welt möglich. Die Satire macht sich gemein mit dem Witz und will doch nur eines: der Vernunft den Weg bereiten.

Aber genau da hakt es bekanntlich seit Menschengedenken. Selbstverständlich wird sich der Passauer in diesem Punkt keine Illusionen machen. Und doch, wie er sich da so auf der Bühne abkämpft, wird der Verdacht wach: Jonas reißt demnächst der Geduldsfaden. Schließlich erklärt der 64Jährige seit 45 Jahren seinem Publikum, wie die Dinge so laufen. Hat sich was geändert? Eben. Da wäre zum Beispiel die Sache mit der Rente. Seit 1972 warne er mehr oder weniger launig, dass sich da ein Loch auftue, Altersarmut statt sonnigem Lebensabend. Soll es einen jetzt wundern, dass Jonas inzwischen leicht genervt wirkt, weil keiner auf ihn hört?

Frei nach Adorno fragt er listig, ob es denn möglich sein könnte, dass etwas Wahres falsch wird, wenn der Falsche es sagt. Die Grünen etwa, "die entwickeln sich immer mehr zur Religionsgemeinschaft". Oder die AfD. "Ich bin froh, wenn die reden. Dann wissen wir nämlich, was die denken. Schlimm wäre, wenn die öffentlich schwiegen."

Sein Programm "Einfach mal angenommen" stammt aus dem Vorjahr. Das ist hier und da spürbar, auch wenn Großereignisse wie die Bundestagswahlen eingeflochten wurden. Längst nicht verjährt sind freilich Themen wie die Gender-Debatte. Was Bruno Jonas dazu einfällt, ist inklusive diverser überstrapazierter Gags keine Sternstunde. Mit der Angst, dass bei solchen Gelegenheiten "die Falschen klatschen", kann er offensichtlich ganz gut leben. Überraschender ist sein Griff zur Gitarre. Volltönend begleitet er sich zu einem Lied mit dem Titel "Klugscheißer". Das Publikum darf auf sein Zeichen hin den Chor machen und "Hää" summen.

Ist das vernünftig? Sokrates schweigt.

