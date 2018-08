Das Paul Hunter Classic, ein Snooker-Turnier der Extraklasse, findet dieses Wochenende in der Fürther Stadthalle statt. Am Sonntag steigt dann das große Finale - wir haben die Bilder!

Der Sport für die Gentlemen lässt sich wieder in Franken blicken! Alle Jahre wieder ist die Weltelite im Snooker zu Gast in der Fürther Stadthalle. So auch am Samstag, dem zweiten Turniertag des legendären Paul Hunter Classic.