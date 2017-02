Barrierefrei in Stein in den Bus

Stadt setzt sich für Menschen mit Handicap ein - vor 6 Minuten

STEIN - Die Staatsregierung beschließt und die Kommunen sollen es umsetzen und finanzieren: Bayern will bis 2023 barrierefrei für Menschen mit Handicap sein. Das heißt, auch Bushaltestellen müssen umgebaut werden. Am Beispiel Steins bedeutet das Ausgaben, die leicht die Millionengrenze überschreiten können.

Einen barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen möchte die Stadt Stein vorantreiben. © Andre De Geare



Einen barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen möchte die Stadt Stein vorantreiben. Foto: Andre De Geare



Zwei Haltepunkte gibt es in der Stadt bereits, die die Kriterien der Barrierefreiheit erfüllen. An ihnen können sowohl Menschen mit eingeschränkter Mobilität als auch mit Sehbehinderung leichter in den Bus steigen: am Forum Stein in beide Richtungen und in der Rosenstraße in eine Richtung. Den übrigen 64 Haltepunkten steht ein Umbau bevor.

Eine Aufgabe, die nicht so leicht zu bewältigen ist, zumal noch unklar ist, welche Kosten überhaupt auf die Stadt zukommen. Bürgermeister Kurt Krömer berief sich in der Stadtratssitzung auf Angaben aus dem Landratsamt. Dort geht man von 25 000 bis 30 000 Euro pro Haltepunkt aus.

Eine Prioritätenliste soll nun aufzeigen, wo am schnellsten gehandelt werden sollte. Dabei waren Kriterien wie Fahrgastzahlen, Umsteigeknoten oder Lage maßgeblich. Ganz vorne in die Liste gelangten auf diese Weise die Steiner Haltestellen Kirche, Albertus-Magnus-Straße, Goethering und Palm Beach.

100 000 Euro, so beschloss der Stadtrat, sollen heuer in den Haushalt eingestellt werden, um mit den Arbeiten zu beginnen. In den Folgejahren sind jeweils 150 000 Euro eingeplant. Der Umbau ist komplex, da Barrierefreiheit weit mehr bedeutet als ein Absenken des Bordsteins. Beispielsweise muss genügend Platz sein, um mit einem Rollstuhl wenden zu können. Es braucht akustische Einrichtungen, die Sehbehinderte über die Abfahrtszeiten informieren. Mit Taststock erfühlbare Markierungen im Gehsteig sollen die Entfernung zum Bus anzeigen.

Ob es denn für den barrierefreien Ausbau Zuschüsse des Freistaates gebe, wollte CSU-Fraktionssprecher Norbert Stark wissen. „Da müssen Sie sich an Ihre staatstragende Partei wenden“, kam als Replik des Bürgermeisters. Denn obwohl in Bayern das Konnexitätsprinzip gelte, das heißt — wer anschafft, zahlt — gibt es für den Ausbau der Bushaltestellen keinen Fördertopf für die Kommunen. Bertram Höfer (CSU) merkte dazu an, dass man auf Landkreisebene bereits darüber gesprochen und die örtlichen Landtagsabgeordneten auf das Thema angesetzt habe.

Beate Dietz